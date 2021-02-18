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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kanser teşhisi 1 haftada konularak tedaviye başlanıyor

İHA

Gaziantep'te kanser teşhisi 1 haftada konularak tedaviye başlanıyor

Gaziantep Medical Park Hastanesinde uygulanan yeni yöntemler ile kanser hastalarının 1 hafta içerisinde teşhisi yapılarak tedavisine başlanıyor. Kanser şüphesi ile hastaneye müracaat eden 69 yaşındaki Ali Halıgür, bir hafta içerisinde teşhis konularak tedaviye alındı.
Gaziantep Medical Park Hastanesi, deneyimli ve başarılı kadrosu ile bir ilke daha imza attı. PET/CT denilen tomografik görüntüleme cihazı ile kısa sürede kanserli kitlenin tespitini ve tedavisini yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi, uzun süren kanserli kitle teşhisinde süreyi 1 haftaya indirerek önemli bir değişim sağladı.

"Göğsümde ağrı vardı şimdi ağrım kalmadı”
Gaziantep Medical Park Hastanesine kanser şüphesi ile gelen 69 yaşındaki Ali Halıgür, 1 hafta içinde kanser teşhisinin konulmasının ve tedavisi yapılmasının ardından eski sağlına kavuştu.
Gaziantep Medical Park Hastanesi teşekkür eden Halıgür, “Rahatsızlığım başladığında Kahramanmaraş’ta bir hastaneye gittim. Orada yapılan tetkikler sonrasında bir şey yapamadılar. Daha profesyonel hastanelere gitmemi istediler. Gaziantep Medical Park’ta bulunan onkoloji bölümüne beni yönlendirdiler. Alper hocamızla tanıştım. Gaziantep Medical Park hastanesinde gerekenler işlemler yapılmaya başlandı. Medical Park hastanesinin profesörlerinden, doktorlarından, hatta temizlik işçilerinden bile memnun kaldım, çok teşekkür ederim. İyi bakıyorlar, temizlik konusunda her şey var. Göğsümde ağrı vardı. Şimdi çok şükür iyiyim. Sancım ve ağrım yok” dedi.

“Çok kısa sürede çok şükür sonuçlarımızı almış olduk”
Hastanın tedavi süreci ile ilgili bilgiler veren Gaziantep Medical Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, “Ali Bey ile geçen hafta tanıştık. Karaciğer ve pankreasla ilgili bazı şikayetleri vardı. Onları değerlendirdik, yaptığımız değerlendirmeler sonrası PET/CT denilen bir film çektirmesini önerdik. Hastamızın PET/CT filmi çekilirken aynı zamanda hocalarımız tarafından tanı konulmuş oldu. Yani hastanın bir taraftan filmi çekildi bir taraftan ise tanısı konulmuş oldu. Ben de konulan tanının ardından hastanın tedavisini yürüttüm. Şu anda hastamız kemoterapi görüyor. Bu tedaviden şu anda fayda görüyor. Çok kısa sürede çok şükür sonuçlarımızı almış olduk. Hastanemizde Ali Bey gibi hastalarımızın tedavisini konsey yaparak alıyoruz. Bu konseylerde multidisipliner (çok alanlı) dediğimiz bir takım oyunu şeklinde tüm bilimlerle ilgili doktorları bir araya getiriyoruz. Örneğin; Ali Bey’de olduğu gibi Nükleer Tıp Biliminden Dr. Füsun Hanımla ve Girişimsel Radyolojiden Dr. Akif Beyle birlikte çalışıp hastanın hem filmini çekerken hem de tanısını koymuş olduk. Bölgede şu anda PET/CT çekebilen, Işın tedavisi yapabilen, kemoterapi, immünoterapi, girişimsel radyoloji birimi bulunduran tek hastaneyiz” ifadelerini kullandı.
PET/CT ile kanser teşhisi ve doğru kanserli kitle alımının yapıldığını ve teknik bilgiler veren Gaziantep Medical Park Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, “PET/CT anatomik görüntülemenin yanı sıra metabolik görüntüleme imkanı veren ve bu iki görüntüyü eş zamanlı olarak birleştirebilen bir görüntüleme cihazıdır. PET/CT uygulamasını şüpheli kitlelerde yapmaktayız. Eş zamanlı olarak kitlelerden hedef biyopsiler(canlı doku) almaktayız. Hasta yataktan kalkmadan navigasyon eşliğinde lazerle işaretleme yaparaktan biyopsileri uygulamaya konulmakta. Böylelikle yaklaşık bir saat içinde hem şüpheli kitlenin metabolik karekterizasyonu, hem tüm vücut taramasıyla yayılımın olup olmadığı, hem biyopsi alınması hem de eş zamanlı olarak konsey görüşleriyle beraber hastaya tedavi planı oluşturmaktayız” şeklinde konuştu.

“Kısa sürede tedavinin başlaması bizi de mutlu etti”
Doğru kanserli kitlenin alımı sayesinde tedavi sürecinin kısaldığını ifade eden Gaziantep Medical Park Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi, “Böyle hastalarımızda sağlıklı bir biyopsi almak, alınan biyopsi materyalinin yeterli olması, sonuçların tam olarak çıkması için elimizde bazı görüntüleme yaptığımız işlemler var. Bu işlemlerimizi PET/CT dediğimiz cihazla yapıyoruz. Bu şekilde hedef kitleye direkt olarak ulaşıp bize bilgi verecek ve tekrarlama ihtimalini azaltacak sonuçlar alabiliyoruz. Diğer görüntüleme şekliyle yaptığımız biyopsilerde bu kadar net ve kesin sonuç alınmamakta. Hastaya aynı anda teşhis koyup ve biyopsi almak bizi de çok mutlu etti. Bölgede böyle bir hizmet başlattığımız için de ayrıca mutluyuz. Bir hafta içerisinde detaylı olarak sonuçlar geldi. Yeterli miktarda ve doğru yerden biyopsi almış olmamızın bu sürede çok önemli bir yeri var” diye konuştu.

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