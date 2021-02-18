Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te, 750 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "NarkoŞahin 27" operasyonu başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat katıldığı operasyon kapsamında 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki dört mahallede 750 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘NarkoŞahin 27 Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan 750 personelin katıldığı operasyon kapsamında Mithatpaşa, Karşıyaka, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerindeki 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Çok sayıda suç aleti ile uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ve fişek, 1 kilo 298 gram esrar, 1 kilo 320 gram metamfetamin, 1 kilo 110 gram bonzai, 1 kilo eroin, 300 adet uyuşturucu hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonun, kentin çeşitli noktalarında gece saat 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.

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