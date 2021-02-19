Gaziantep'te sahte Amerikan Doları ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Gaziantep’te bir telefon mağazasından sahte Amerikan Doları ile alışveriş yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir telefon mağazasından sahte Amerikan Doları ile 3 adet telefon satın alıp kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 10 bin 900 dolar tutarında sahte para ele geçirildi. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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