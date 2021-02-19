Kız kardeşini 18 yerinden makasla yaralayan ağabeyi mahkeme affetmedi Makasla kız kardeşini 18 yerden yaralayan ağabeye 11 yıl 3 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız kardeşini 18 yerinden makasla yaralayan ağabeyi mahkeme affetmedi Makasla kız kardeşini 18 yerden yaralayan ağabeye 11 yıl 3 ay hapis

İHA

Kız kardeşini 18 yerinden makasla yaralayan ağabeyi mahkeme affetmedi Makasla kız kardeşini 18 yerden yaralayan ağabeye 11 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te ağabeyi tarafından makasla 18 yerinden yaralanan kız kardeş, ağabeyini cezadan kurtarmak için şikayetinden vazgeçse de Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesi sanık ağabeye M.K'ye 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Duruşmada kardeşini makasla yaralamak istemediğini saçını kesmek istediğini söyleyen sanık M.K'ye mahkeme başkanı "Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Nasıl yanlışlıkla oluyor? " diye sordu.

Gaziantep'te kız kardeşi A.K'yi çıkan tartışma sonucunda makasla 18 yerinden yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 'kardeşi kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan ağabey M.K., kız kardeşinin şikayetini geri çekmesine rağmen mahkeme tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.K tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken sanık avukatı Abdullah Yaşar ile mağdur kız kardeş A.K duruşma da hazır bulundu.
Mütalaanın açıklanmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı sanık M.K'nin atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ağabeyini affedip şikayetini geri çekti
Mütalaanın sunulmasının ardından beyan için söz alan mağdur A.K. çıkan tartışmada ağabeyine yönelik "Sen benim abim olamazsın" dediğini söyledi. Emniyet ifadesinde geçen beyanların dışında ağabeyine küfürler ettiğini aktaran A.K, "Erkekliğine laf ettim. Ona 'Sen erkek değilsin' dedim. Benim psikolojim bozuktur. Abim bu sözlerden sonra kendini kaybetti. Makasla bana saldırdı. Ben bu sözleri söylemeseydim belki de bana saldırmayacaktı. Beni makasla yaraladığını söylediysem de bu doğru değildir. Ben şikayetçi değilim" dedi.

"Makasla yaralamak istemedim, saçını kesmek istedim"
Sanık A.K ise önceden verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu belirterek, "Olay günü gittim. İşe de alındım. İşim bittikten sonra eve döndüm. Kardeşim mutfakta bulaşık yıkıyordu. Tabakları sertçe tezgaha vuruyordu. Ben o zaman bir şey olduğunu anladım. Aradan birkaç dakika sonra bağırış sesleri geldi. Annem onun saçı açıkmış diye kızıyormuş. Susmadan konuşmaya devam ediyordu. Yanına gidip 'Ne oluyor' diye sordum. Benle de ters konuştu. Bana küfür etti. Kendimden geçtim. Mutfağın girişindeki makası alıp saçını kesmek istedim. O ara makas vücuduna değdi. Ona 'Saçını keseyim de başın açık gez' dedim" ifadelerini kullandı.

"Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var"
Mahkeme başkanı ise sanığa, "Nasıl yanlışlıkla oluyor? Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Tutanaklara göre olay yerinde saç yok. Vücudun her tarafında yara var. Bu nasıl oluyor?" diye sordu.
Sanık A.K'de mahkeme başkanına "Ben kardeşimi yaralamadım. Pişmanım. Beraatımı isterim. Aileme bakan kimse yok. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek cevap verdi.

"Bu olay öldürmeye teşebbüs değil yaralamadır"
Savunma için söz alan sanık Avukatı Abdullah Yaşar'da sanığın kardeşinin psikolojik sorunlarıyla ilgili kullandığı hapları içmediği için olay anında kriz geçirdiği söyledi. Olayda müvekkilinin teşebbüsü olmadığını olayın kendiliğin başladığını ifade eden Yaşar, "Kardeşine pansuman yapıp ambulansı çağırıyor. Öldürmeye neden olacak bir durum yok. Yani kasten ve öldürmeye teşebbüs yoktur. Bu olay yaralamadır. Müvekkilim kendiliğinden gidip emniyete teslim olmuştur. Ailesine bakması gerekiyor. Tahliye edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Son sözü soruldu
Karar öncesinde son sözü sorulan sanık A.K, "Çok pişmanım. Ben kardeşimi çok seviyorum" dedi. Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa kasten adam öldürme suçunu kardeşe karşı işlemesinden dolayı verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezasına çevirirken tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´te, 750 polisle uyuşturucu operasyonunda 29 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 750 polisle uyuşturucu operasyonunda 29 ...
Başı taşla ezilen operatör, ilişki yaşadığı kadının kocası ve onun kardeşi tarafından öldürülmüş
YEREL HABERLER Başı taşla ezilen operatör, ilişki yaşadığı kadının ...
Gaziantep'te sahte Amerikan Doları ile alışveriş yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte Amerikan Doları ile alışveriş ...
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı Tuvalet gideri ve otomobil anahtarına gizlenmiş uyuşturucular bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 ...
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere ...
Tahmazoğlu minik hastaları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Tahmazoğlu minik hastaları yalnız bırakmıyor
Taksici cinayetinde müebbet hapis cezası haksız tahrikle 15 yıla indi
YEREL HABERLER Taksici cinayetinde müebbet hapis cezası haksız ...
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu Operasyonda 15 ...
GTB ve Servi Erdemoğlu MTA Lisesi arasında ‘okul-sanayi’ iş birliği protokolü Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında ‘Okul-Sanayi İş Birliği’ protokolü imzalandı.
YEREL HABERLER GTB ve Servi Erdemoğlu MTA Lisesi arasında ...
Gaziantep´te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu ...
Şehitte işkence izleri Şehit Müslüm Altıntaş’ın ailesi konuştu: “Oğlum işkenceye maruz kalmış” Baba Altıntaş: “Çok gururluyum”
YEREL HABERLER Şehitte işkence izleri Şehit Müslüm Altıntaş’ın ...
Gaziantep'te kanser teşhisi 1 haftada konularak tedaviye başlanıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te kanser teşhisi 1 haftada konularak ...
Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek motivasyon
YEREL HABERLER Özel yetenek sınavları hazırlık kursunda yüksek ...
GAÜN’de eğitimde dijital dönüşüm konuşuldu
YEREL HABERLER GAÜN’de eğitimde dijital dönüşüm konuşuldu
Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Komada geldiği hastaneden yürüyerek çıktı
Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki Burak öldü, babası ağır ...
Gaziantep’te huzur operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te huzur operasyonu
Botanik çalıştayı için başvurular 5 Mart’a kadar devam edecek Çalıştay online ortamda 3 gün sürecek
YEREL HABERLER Botanik çalıştayı için başvurular 5 Mart’a kadar ...
Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni ...
HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik
YEREL HABERLER HKÜ’den sigarayı bıraktıran etkinlik
Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan kandil mesajı
14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
YEREL HABERLER GAGİAD’dan Başsavcı Sekücü’ye ziyaret
Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü
YEREL HABERLER Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle ...