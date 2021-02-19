Hızlı tren projesinde yapım çalışmaları son sürat

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda yapımı süren AdanaOsmaniyeGaziantep hattındaki hızlı tren projesinin inşaat alanında inceleme yaptı

Vali Gül ve Başkan Şahin, bir dizi ziyaretler ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi. AdanaOsmaniyeGaziantep hattında çalışmaların son sürat yürütüldüğü hızlı tren projesindeki NurdağıBahçe arasındaki tünelde inceleme yapan Vali Gül ve Başkan Şahin, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından Nurdağı ilçesindeki galericilerle bir araya gelen Gül ve Şahin, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Gül ve Şahin, ilçedeki mülkü ve idari amirler ile birlikte, aylık muhtarlar toplantısına da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.