Hızlı tren projesinde yapım çalışmaları son sürat

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda yapımı süren AdanaOsmaniyeGaziantep hattındaki hızlı tren projesinin inşaat alanında inceleme yaptı
Vali Gül ve Başkan Şahin, bir dizi ziyaretler ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi. AdanaOsmaniyeGaziantep hattında çalışmaların son sürat yürütüldüğü hızlı tren projesindeki NurdağıBahçe arasındaki tünelde inceleme yapan Vali Gül ve Başkan Şahin, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından Nurdağı ilçesindeki galericilerle bir araya gelen Gül ve Şahin, esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Gül ve Şahin, ilçedeki mülkü ve idari amirler ile birlikte, aylık muhtarlar toplantısına da katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.