Hırsızlık şüphelisi yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Gaziantep’te Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde yapılan hırsızlık ile ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden B.A. isimli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ilke ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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