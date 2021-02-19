Motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

13 şehidin katili işte o alçak!

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Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, motosikletin çarptığı İsmail Özdemir (83) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta dolaşan İsmail Özdemir'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, yaralanan Özdemir ise olayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İsmail Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-02-19 14:21:53



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