GAÜN araştırmacıları bilgi günü etkinliğinde buluştu

Gaziantep Üniversitesi'nde "ERC Genel Bilgi ve Proje Yazma Eğitimi " Bilgi Günü etkinliği düzenlendi.

Üniversitede yürütülen bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemi içerisinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) ile GAÜN TARGET Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Ufuk Avrupa ERC, Avrupa Araştırmacıları Konseyi Programı kapsamında, Üniversite araştırmacılarına yönelik olarak ‘ERC Genel Bilgi ve Proje Yazma Eğitimi’ bilgi günü etkinliği gerçekleştirildi. Program açılış konuşmasında yer alan, Target Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma Projeleri Uzmanı Özkan Kireç, Ufuk Avrupa programının genel yapısı, araştırmacıların bu alanda proje önerisi geliştirme ve bu programlardan azami ölçüde yararlanması gerekliliğinin önemini vurguladı. GABAM biriminde görev alan Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı ise birim çalışma faaliyetleri ve üniversite araştırmacılarına sağladıkları destek süreçleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlik programı kapsamında, ECO Consulting&Coaching firması uzman ekibi tarafından Horizon Europe ve ERC genel bilgiler, programın amaç ve hedefleri, başarı öyküleri, başvuru form ve eklerinin incelenmesi, başarılı projenin hazırlık ve yazım aşamasında göz önüne alınması gereken önemli hususlar, başvuru sistemi ve süreçler hakkında, araştırmacılara bilgiler ve işbirliği süreçleri ile ilgili paylaşımlar sunuldu.

Programa, Gaziantep Üniversitesi’nden farklı alanlarda görev alan çok sayıda araştırmacı, uzman ve öğrenci katıldı.

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