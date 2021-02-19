Hırsızlık sonrasında çıkan korona vakaları mahalleyi karıştırdı Vakaların sebebi olarak görülen hırsız hem jandarma hem de sağlık ekipleri tarafından ararıyor Yaşanan hırsızlık olayının ardından mahallenin yarısından fazlası korona virüs testi oldu Test olan 87 kişiden 2'si mutasyonlu olmak üzere toplam 11 kişide korona virüs tespit edildi

Gaziantep'te bir süre önce hırsızlık olayının meydana geldiği mahallede, olayın ardından mahallede yaşayanların yarısına korona virüs testi yapıldı. Test yapılan 87 kişiden 2'sinde mutasyonlu olmak üzere 11 kişide korona virüs tespit edilirken vakalara sebep olduğu düşünülen hırsızı ise hem jandarma hem de sağlık ekipleri arıyor.

Gaziantep’in Nizip İlçesinde bulunan Samandöken Mahallesinde bir süre önce bir evden hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından bir kaç kez ev sahiplerinin ihtiyaçlarını sormak için ziyaret eden mahalle muhtarı Bülent Canpolat, bir süre sonra ise hırsızlık olayının mağduru ev sahiplerinden birini hastane gördü. Gördüğü şahsın korona virüs testi yapıldığını öğrenen Muhtar Canpolat, bir süre sonra kendisinde ve bazı mahallelide artan şikayetler üzerine, İlçe sağlık müdürlüğü ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, mahallenin yarısından fazlasına korona virüs testi yaptı. Test sonuçlarında ise 2 kişide mutasyonlu olmak üzere toplam 11 kişide korona virüs tespit edildi.



Hırsız hem adalet hem de sağlık için aranıyor

Hırsızlık olayının ardından jandarmanın peşine düştüğü hırsızın bulunması, mahallede artan vakaların üzerine daha da büyük önem taşımaya başladı. Sağlık ekipleri de hırsızın kimliğinin belirlenebilmesi ve test korona virüs testi yapılabilmesi için jandarmadan gelecek haberi bekliyor.



Mahalle karantinaya alındı

Alınan test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallede Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 19.02.202104.03.2021 tarihleri arasında karantina uygulanması kararı alındı. 14 gün sürecek karantina nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri mahallede gereken prosedürü uygulamaya başladı. Jandarma ekipleri, korona virüs bulunanların yaşadığı evlere karantina uyarısının yer aldığı kağıtlar asarken, mahallede devriye atarak test sonuçları pozitif çıkan insanların evlerinden çıkmamalarını istiyor.



Mahalle giriş çıkışları toprak ile kapatıldı

Ekipler mahalle giriş ve çıkışlarına şerit çekerken araç girişinin önlenmesi için yola toprak döküldü. mahalle girişinde bekleyen jandarma ekipleri tarafından mahalleye kimsenin girmesine izin verilmezken, kimsenin de dışarıya çıkmasına müsade edilmiyor.

Öte yandan mahalledeki camiden ise çıkan korona virüs vakaları ile ilgili anonslar yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurullara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

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