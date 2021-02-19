Gaziantep´te koronavirüs görülen bir mahalle karantinaya alındı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´in Nizip ilçesinde11 kişide görülen koronavirüs vakası üzerine Samandöken Mahallesi karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Samandöken Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanan 11 kişinin, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Samandöken Mahallesi´nin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da, "Samandöken Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısı artması üzerine Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede 14 gün karantina uygulaması başlatıldı" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-02-19 17:48:16



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