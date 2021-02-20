Yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Gaziantep’te yasadışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 6 harddisk, 3 cep telefonu, 2 simkart, 1 flashbellek, 7 adet bahis kuponu, 1 kupon basma makinası, 6 rulo kupon basma makinasına ait kağıt, suça konu bir miktar para ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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