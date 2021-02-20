Gaziantep FK çıkış peşinde

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK evinde Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Marius Sumudica'nın ardından göreve gelen Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto yönetiminde bir türlü istikrarı yakalayamayan kırmızı-siyahlılar, yarınki karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Oynadığı 24 maçta topladığı 38 puanla 7'nci sırada bulunan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Sa Pinto yönetiminde saat 11.30'da gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmanı Başkan Vekili Cevdet Akınal, Asbaşkan Müslüm Özmen ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.

MUHTEMEL 11

Kırmızı siyahlıların Antalyaspor karşısında sahaya; Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Güray, Jefferson, Rashid, Vetrih, Maxim, Mirallas ve Muhammed 11'i ile çıkması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-02-20 13:50:42



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