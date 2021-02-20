Sokağa çıkan 208 kişiye maske ikazı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 208 şahıs polis tarafından ikaz edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 208 şahsı uyararak, 332 işyerini denetledi.

Ekipler, ikaz edilenlerin tekrar kurallara uyulmadığını tespiti durumunda ceza kesileceği belirtilerek, denetimlerin süreceği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.