Gaziantep FK'da koronavirüs vakası

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GAZİANTEP, (DHA) Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ligin 26'ncı haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA

2021-02-20 15:20:45



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