Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yusuf Ağzıbağlı (24) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Ömer Sezer (26) yönetimindeki 35 DC 6511 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Yusuf Ağzıbağlı'nın (24) kullandığı 27 AGE 903 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Yusuf Ağzıbağlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Sezer ve hayatını kaybeden sürücünün kullandığı otomobildeki Abdullah Erdoğan, Ayşe Gecegörmez ile Mustafa Arslan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden Yusuf Ağzıbağlı´nın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan, otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA

2021-02-20 18:23:40



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