Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te bir ikameti silah atölyesine çevirerek kuru sıkı tabancaları gerçeğe çeviren şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çıksorut Mahallesi'nde bir ikameti silah atölyesine dönüştüren şahsa yönelik operasyon yaptı. Operasyonda kuru sıkı silahları gerçek silahlara çeviren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, ikamette yaptıkları aramada 2 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda tabanca malzemesi ve silah çevirmede kullanılan aparatlar ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.