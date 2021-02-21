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Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi

İHA

Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te Karkamış Sınır Kapısı'nda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen bin 200 paket sigara ile 16 adet cep telefonu ele geçirildi.
Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırı durdurdu. Ekiplerin tırda yaptığı aramarda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen bin 200 paket kaçak sigara ile 16 adet kaçak cep telefonu ve şarj aleti ele geçirildi. Tır sürücüsü hakkında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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