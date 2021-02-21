Gaziantep’te hedef normalleşme

Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın normalleşme için 1 Mart tarihini işaret etmesinin ardından vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin sessiz ve sakin görüntüsü dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme adımlarının başlayacağını duyurmasının ardından vaka sayısının arttığı Gaziantep’te normalleşme adımlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep’te normalleşme sürecinin başlaması için Vali Davut Gül'den vatandaşlara uyarı geldi.



“Lütfen sosyalleşme ya da taziye gibi sebeplerle bir araya gelmeyelim”

Sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaşımını alıntılayarak uyarılarda bulanan Vali Gül, “Sevgili Gaziantepli hemşerilerim, yasakların kalkması için hepimizin bıkmadan, usanmadan kurallara uyması gerekiyor. Vaka sayılarımız maalesef geçen haftaya göre yükseliş eğiliminde. Lütfen sosyalleşme ya da taziye gibi sebeplerle bir araya gelmeyelim” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması ve Vali Davut Gül'ün uyarılarının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan ve alışverişin kalbinin attığı pek çok noktada sessizlik hakim oldu. Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan yerler sakin görüntüsüyle dikkat çekti.



Yasaklara uymayan 475 şahsa ceza

Öte yandan, vaka sayısının geçen haftaya göre yükseliş eğiminde olduğu Gaziantep’te denetimler de sıklaştırıldı. Kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 20 Şubat tarihinde kısıtlamaya uymayan 451 şahıs ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 şahsa idari yaptırım uygulandı. Ekipler, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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