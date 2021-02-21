Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ediyor Başkan Fadıloğlu: “Milli sporcularımızın başarıları devam edecek” Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde önemli hazırlık

Şehitkamil Belediye Alleben Yüzme Havuzu, yetiştirdiği rekortmen sporcular, ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası sporcu performans kampları ve yıl içerisinde binlerce lisanslı sporcunun katılımıyla düzenlenen spor organizasyonlarıyla Gaziantep ve Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında gerçekleştirdiği spor organizasyonları, müsabık sporcuların farklı platformlarda elde ettiği milli başarılar ve yılın farklı periyotlarında ev sahipliği yaptığı sporcu performans kampları, su sporları adına Türkiye'de önemli bir merkez haline geldi. Önemli bir merkez haline gelen Alleben Yüzme Havuzu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu planlı performans gelişim kampına katılan sporcuları da ağırlıyor. Paralimpik Milli Sporcu Sevilay Öztürk’ün 2021 Tokyo Oyunları hazırlıklarını sürdürdüğü kulvarlarda, federasyon teknik heyetinin yanı sıra Alleben Yüzme Havuzunda görevli antrenörler de milli sporcunun kamp çalışmalarını nitelikli şartlarda sürdürebilmesi adına yoğun mesai yapıyor.

Sporcu performans gelişim kampı ile eş zamanlı olarak 1112 Yaş İl İçi 1. Vize Yüzme Yarışmaları ve Türkiye Yüzme Federasyonu Baraj Geçme Yarışması heyecanının da yaşandığı Alleben Yüzme Havuzu'nu ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Paralimpik Milli Sporcu Sevilay Öztürk başta olmak üzere, yarışlara katılan yüzücüler ve teknik heyetlerle yakından ilgilenerek organizasyonlarla ilgili bilgi aldı.



"Sporcularımız başarıyor biz gururlanıyoruz"

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu planlı performans gelişim kamplarına iki yıldır ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu planlı performans gelişim kamplarına son 2 yıldır ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevilay kardeşimiz gibi azim, istek ve büyük bir inançla başarının engel tanımadığını gösteren sporcularımızla gurur duyuyoruz. Kulvarlarda 2 farklı organizasyon bizlere iki farklı heyecanı yaşatıyor. Sporcu performans kampı devam ederken bir yanda da 1112 Yaş İl İçi 1. Vize Yüzme Yarışmaları ve Türkiye Yüzme Federasyonu Baraj Geçme Yarışmasında 11 farklı kulüpten 127 sporcuyu misafir ediyoruz. Bu platformda milli sporcularımız yetişmeye ve başarılar elde etmeye devam edecekler. Tüm sporcularımıza, sağlık dolu günler diliyorum” diye konuştu.

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