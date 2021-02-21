Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok

İHA

Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan gençler ve yeniden okuma yazma öğrenen anneler hayatlarına yön vermenin mutluluğunu yaşıyorlar.
Eğitimin her alanına önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde her yaştan vatandaşa sunduğu imkanlarla çeşitli dallarda eğitimler veriyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde Yaşar Torun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanarak geleceklerine yön verirken, diğer tarafta ise gençlik yıllarında okuyamamanın burukluğunu yaşayan anneler yeniden okumayazma öğrenmenin mutluluğu yaşıyor.

"Başkanımız bize önemli imkanlar sunuyor"
Üniversite sınavına hazırlanan gençler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitim anlamında büyük desteğini gördüklerini belirterek, “Gençlik Merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Bizim için bu dönemde çok önemli, özel kurslar yerine Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelmeyi tercih ettik. Oldukça doğru karar vermişiz. Burada bizlere ücretsiz test ve kaynak kitapları dağıtılıp hocalarımız bizleri sınava hazırlıyor. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu bu imkânlardan ve sık sık bizleri ödüllerle teşvik etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” dediler.

"Başkanımız sayesinde okuma yazma öğreniyoruz"
Çocukluklarında ve gençlik yıllarında okumayazma öğrenememenin burukluğunu yaşayan anneler ise, “Zamanında ailelerimiz bizi okutmadı. Gençlik yıllarımızda da evlenip çocuk sahibi olduğumuz için okuma yazma öğrenmeye imkanlarımız elvermedi. O dönemler de böyle gençlik merkezleri ve sosyal tesislerde yoktu. Allah Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun. Onun yaptırdığı Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne gelerek okuma yazma öğreniyoruz. Okuma yazma bilmemek çok kötü. Hastaneye ve alışverişe giderken, hatta bir otobüse binerken dahi çok zor anlar yaşıyoruz. Sürekli birilerine soruyoruz. Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ndeki okuma yazma kursuna gelerek bu sıkıntılarımız ve sorunlarımızı aştık. Bizlere bu imkânı sunanBelediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzur ve güven operasyonunda yakalanan 16 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Huzur ve güven operasyonunda yakalanan 16 şahıs ...
GTO iş dünyası için Ankara'nın kapısını çaldı GTO Başkanı Yıldırım: "Üyelerimizin sesini Ankara’ya güçlü bir şekilde duyurduk"
YEREL HABERLER GTO iş dünyası için Ankara'nın kapısını çaldı GTO ...
Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ediyor Başkan Fadıloğlu: “Milli sporcularımızın başarıları devam edecek” Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde önemli hazırlık
YEREL HABERLER Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ...
Gaziantep’te hedef normalleşme
YEREL HABERLER Gaziantep’te hedef normalleşme
Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını kaybetti Kazada ölen gencin iki ay sonra evleneceği öğrenildi
YEREL HABERLER Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını ...
Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep ...
Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı
İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer
YEREL HABERLER Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kaza anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Büyükşehir sporcuları şehri gururlandırdı 5 sporcu milli takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları şehri gururlandırdı 5 sporcu ...
Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
“Gaziantepli kadınlar dirençli mahalleler inşa ediyor” paneli gerçekleşti Kadının toplumdaki rolü güçlendirilecek
YEREL HABERLER “Gaziantepli kadınlar dirençli mahalleler inşa ...
Gaziantep FK’da bir pozitif vaka
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da bir pozitif vaka
Sokağa çıkan 208 kişiye maske ikazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkan 208 kişiye maske ikazı
Gaziantep FK çıkış peşinde
YEREL HABERLER Gaziantep FK çıkış peşinde
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
YEREL HABERLER Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' ...
Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün ...
Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürdü
YEREL HABERLER Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürdü
(Özel) Avrupa'da İslamofobi artıyor, Türkiye'de kilise ve sinagoglar restore ediliyor
YEREL HABERLER (Özel) Avrupa'da İslamofobi artıyor, Türkiye'de ...
Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton derisi ele geçirildi Jandarmanın yaptığı operasyon ile İbranice yazılar olan 340 santimetre piton derisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton ...
Gaziantep'te, üzerinde İbranice yazılar bulunan piton yılanı derisi ele geçti
YEREL HABERLER Gaziantep'te, üzerinde İbranice yazılar bulunan piton ...