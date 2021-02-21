Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında FT Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Gökdeniz ceza alanına sokularak çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü.
11. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeriye çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
12. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin arkaya aşırdığı topa Andre'nin yaptığı röveşatayı kaleci Boffin kurtardı.
16. dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
38. dakikada Veysel'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
41. dakikada Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
44. dakikada Oğuz Ceylan ortasında ceza sahası içinde Djilobodji kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Alin Tosca xx, Papy Djilobodji xx, Roderick Miranda x, Güray Vural x, Amedej Vetrih x, Maxim xx, Kenan Özer x, Kevin Mirallas x, Andre Felipe x
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Bilal Başacıkoğlu, Nouha Dicko
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
FTA Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak x, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar x, Hakan Özmert x, Fredy x, Amilton x, Davery Orgill xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar Imeri, Lukas Podolski, JeanArmel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Miranda (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok
YEREL HABERLER Şahinbey’de öğrenmenin yaşı yok
Huzur ve güven operasyonunda yakalanan 16 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Huzur ve güven operasyonunda yakalanan 16 şahıs ...
GTO iş dünyası için Ankara'nın kapısını çaldı GTO Başkanı Yıldırım: "Üyelerimizin sesini Ankara’ya güçlü bir şekilde duyurduk"
YEREL HABERLER GTO iş dünyası için Ankara'nın kapısını çaldı GTO ...
Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ediyor Başkan Fadıloğlu: “Milli sporcularımızın başarıları devam edecek” Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde önemli hazırlık
YEREL HABERLER Alleben Yüzme Havuzu Türk sporuna hizmet ...
Gaziantep’te hedef normalleşme
YEREL HABERLER Gaziantep’te hedef normalleşme
Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını kaybetti Kazada ölen gencin iki ay sonra evleneceği öğrenildi
YEREL HABERLER Düğün hazırlığı yaparken kazada hayatını ...
Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Karkamış'ta bin 200 paket kaçak sigara ve 16 adet cep ...
Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yasa dışı silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı
İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer
YEREL HABERLER Gaziantep’in yeni lezzeti: Meyveli katmer
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kaza anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Büyükşehir sporcuları şehri gururlandırdı 5 sporcu milli takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları şehri gururlandırdı 5 sporcu ...
Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
“Gaziantepli kadınlar dirençli mahalleler inşa ediyor” paneli gerçekleşti Kadının toplumdaki rolü güçlendirilecek
YEREL HABERLER “Gaziantepli kadınlar dirençli mahalleler inşa ...
Gaziantep FK’da bir pozitif vaka
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da bir pozitif vaka
Sokağa çıkan 208 kişiye maske ikazı
YEREL HABERLER Sokağa çıkan 208 kişiye maske ikazı
Gaziantep FK çıkış peşinde
YEREL HABERLER Gaziantep FK çıkış peşinde
Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' siparişi veriyor
YEREL HABERLER Gaziantepliler sabah 'beyran', öğleden sonra 'kebap' ...
Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kavgada başına taşla vurulmasıyla yaralandı, 6 gün ...
Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürdü
YEREL HABERLER Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürdü
(Özel) Avrupa'da İslamofobi artıyor, Türkiye'de kilise ve sinagoglar restore ediliyor
YEREL HABERLER (Özel) Avrupa'da İslamofobi artıyor, Türkiye'de ...
Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton derisi ele geçirildi Jandarmanın yaptığı operasyon ile İbranice yazılar olan 340 santimetre piton derisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton ...