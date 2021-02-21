"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında FT Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Gökdeniz ceza alanına sokularak çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü.

11. dakikada Mirallas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Oğuz Ceylan'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda içeriye çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

12. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin arkaya aşırdığı topa Andre'nin yaptığı röveşatayı kaleci Boffin kurtardı.

16. dakikada Vetrih'in ceza sahası dışından çektiği kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Veysel'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

44. dakikada Oğuz Ceylan ortasında ceza sahası içinde Djilobodji kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Alin Tosca xx, Papy Djilobodji xx, Roderick Miranda x, Güray Vural x, Amedej Vetrih x, Maxim xx, Kenan Özer x, Kevin Mirallas x, Andre Felipe x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Junior Morais, Ertuğrul Ersoy, Jefferson, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp, Bilal Başacıkoğlu, Nouha Dicko

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

FTA Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak x, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar x, Hakan Özmert x, Fredy x, Amilton x, Davery Orgill xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar Imeri, Lukas Podolski, JeanArmel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Miranda (Gaziantep FK)

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