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Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından


Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Pinto, maça iyi başladıklarını ve ilk 15 dakikada çok fazla pozisyona girdiklerini vurguladı. Bupozisyonlardan en az birini gole çevirseler maçın çok sonuçlanabilecek bir mücadele olduğunu dile getiren Pinto, "Değerlendiremediğimiz pozisyonlardan sonra bir süre oyunun kontrolünü kaybettik. Devre arasında, defansif açısından neler yapmamız gerektiğini oyuncularıma anlattım. Çünkü Orgill, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda zaman zaman bizi sıkıntıya soktu. Rakip hep bizim hatamızı bekledi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık. İkinci yarı, top bizdeyken daha sabırlı oynayabilirdik ve son 20 metrede daha doğru kararlar almalıydık. Birçok kere kaleye geldik ama Kevin ile bulduğumuz önemli pozisyonu gole çevirmeliydik. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçı kazanmalıydık. Oyuncularım kazanmayı çok istedik, mücadele etti ama tek eksik goldü. Gol atamayınca da kazanmazsınız. Futbolun doğasında bu var" dedi.
"BİZİ İLGİLENDİREN ŞEY KAZANMAK"
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise bugün planını iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade etti. Kendilerinin de çok daha organize olmaya çalışan bir takım olduklarını anlatan Yanal, şunları söyledi: "Oyuncularımız da bu konuda iştahlı. Bugün istediğimiz, kazanmaya yönelik savunmayı iyi yaptık. Oradan geçişlerde de rakibi zora soktuk. Kazanacak çok fazla pozisyon bulduk. Çalıştığımız organizasyonları iyi uyguladık. Gelişmekte olan ve bu konuda iştahlı bir takımız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz kazanmak için mücadele ediyoruz. Takım oyununda da kazanma statejisi geliştiriyoruz. Yaptığımız tüm duruş, çalışma kazanmak için. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de kazanmak istedik ama olmadı. Ligin 37 puan üstündeki kademeye geçmek ve orada üstlere gitmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirip daha iyi oynamak istiyoruz. Biz sayıları çok önemsemiyoruz. Bizi ilgilendiren şey, kazanmak. Orgill´in herhangi bir sorunu yok. Aramıza katılacak. Bizimle uçakta olacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pinto'nun açıklamaları
Ersun Yanal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-02-21 19:09:00

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Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
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