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Ersun Yanal: "İştahlı bir takımız, maçı kazanabilirdik ama olmadı" Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Orgill'in durumu iyi, bir sıkıntısı yok"

İHA

Ersun Yanal: "İştahlı bir takımız, maçı kazanabilirdik ama olmadı" Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Orgill'in durumu iyi, bir sıkıntısı yok"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 00 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İştahlı bir takımız, maçı kazanabilirdik ama olmadı" dedi. Yanal, maç içerisinde Gaziantep FK kalecisi Günay ile çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Orgill'in durumunun iyi olduğunu da belirtti.
Antalyaspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 00 berabere kaldı. Bu sonuçla resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Antalyaspor, puanını da 32'ye yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, yenilmeme serisini devam ettirmelerinin de sevindirici olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Bugün ligimizde oyun planına çok sadık iyi bir takımla mücadele ettik. Sezon başından beri oynadıkları sistemi çok iyi uyguluyorlar. Biz de aynı şekilde oyun planına sadık, organize olmaya çalışan bir takımız. Oyuncularımız bu konuda çok tutarlı ve iştahlı davranıyor. Oyuncularımızın bu istek ve arzuları bize iyi fırsatlar oluşturuyor. Bugün istediğimiz savunmayı, kazanmak için oluşturduğumuz savunmayı iyi yaptığımız düşünüyorum. Geçiş oyunlarında rakibi zor durumlara düşürdük. Maçı kazanabilirdik. Kazanmak için de önemli fırsatlar ve pozisyonlar da yakaladık. Top bizdeyken planlı bir şekilde çalıştığımız organizasyonları yapmaya çalıştık. Zaman zaman çok iyiydik, zaman zaman değildik. Gelişen, gelişmekte olan iştahlı bir takımız. Oyuncularımın tutumlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlar için bize umut veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Orgill'in durumu iyi, bir sıkıntısı yok"
Maç içerisinde Gaziantep FK kalecisi Günay ile çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan Orgill'in durumunun iyi olduğunu da belirten Yanal, "Orgill'in herhangi bir problemi yok. Şu an buraya dönüyor. Herhangi bir problemi yok. Bizimle birlikte uçağa binecek ve Antalya'ya dönecek. Bir sıkıntısı yok" derken, resmi maçlardaki 12 maçlık yenilmezlik serisiyle ilgili ise, "Biz bütün stratejimizi kazanmak için yapıyoruz. Takım oyununda da her şeyi kazanmaya yönelik işliyoruz. Kazanmaya yönelik bir takımız. Saha içindeki duruşumuzu, tüm taktik varyasyonlarımızı kazanma üzerine yapıyoruz. Hedefimiz bu seriyi devam ettirmek. Başarılı bir şekilde ligin 37 puan civarında olan bir üst kademesine çıkıp, orayı da geçmek istiyoruz. Bunu başarıp bir an önce oyunumuz geliştirip daha kaliteli oynamak istiyoruz. Biz sayısal olarak bakmıyoruz. Biz kazanmaya yönelik ne yapacağımıza bakıyoruz" diye konuştu.

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