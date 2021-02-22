Dillere destan olan Ezo Gelin kadınların elinde yeniden destanlaşıyor

Hayat hikayesiyle dillere destan olan Ezo Gelin Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kadınların elinde yeniden destanlaşıyor. Yörede yaşayan kadınlar, Oğuzeli Kaymakamlığı, Oğuzeli Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği açılan kursta Ezo Gelin Bebekleri yapıyor.

Hayat hikayesiyle dillere destan olan Ezo Gelin, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde açılan kursta kadınların elinde yeniden destanlaşıyor. Ezo Gelin'n yöresel kıyafetlerle bebeğini yapan kadınlar, ev ekonomilerine büyük katkı sunuyor. Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ezo Gelin Bebek kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Büşra Uçar ve Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, kendi elleriyle Ezo Gelin Bebek yaptılar.

“Gelecek nesillere aktarılacak”

Ezo Gelin Bebek kursunun Oğuzeli Kaymakamlığı, Oğuzeli Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği içinde açıldığını vurgulayan Kaymakam Büşra Uçar, “En önemli amacımız Ezo Gelin'i ve unutulmaya yüz tutmuş, günümüzde çok az insan tarafından kullanılan yöresel kıyafetleri gelecek nesillere aktarmak. Açtığımız kursla Oğuzelili kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de bizden birisi olan ‘Ezo Gelin’in adını yaşatıyorlar. Görüyorum ki kursiyerlerimiz de yaptığı işten keyif alıyor. Kadınlarımızın birbirleriyle olan samimiyetlerini esnaflıklarına da yansıtmalarını diliyorum” dedi.

“İlçe ekonomisini büyütecekler”

Oğuzeli’nde yaşayan ev hanımların el becerileri doğrultusunda eğitim aldığını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Yaşam öyküsü, güzelliği, aşkı ve memleket özlemiyle filmlere, türkülere konu olan Ezo Gelin’in adını yaşatmak istiyoruz. Açtığımız kursların kursiyerlerimize meslek edindirmenin yanı sıra sosyal yönden de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kadın istihdamına belediye olarak çok önem veriyoruz. Kurslarımızda da buna öncelik veriyoruz. Kurslarımız sayesinde istihdam edilen kadınlar ilçe ekonomisini büyütecekler” diye konuştu.

Kursiyerlerden Kaymakam Uçar ve Başkan Kılıç’a teşekkür

Eğitim gören kursiyerler kendilerine böyle bir imkanı sunduğu için Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ve Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a teşekkür etti. Hem el becerilerini geliştirip hem de meslek öğrendiklerini belirten ev hanımları, aldıkları eğitimlerle kendilerini topluma daha faydalı hissettiklerini söylediler.

Ezo Gelin

Asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, 1909'da Gaziantep'e bağlı Uruş Köyünde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren "Ezo" diye çağırılan Zöhre, güzelliğiyle dillere destan oldu. Çok sevmesine rağmen berdel usulüyle evlilik yapmak zorunda kalan Ezo Gelin, 1936'da Cerablus'un Kozbaş köyünde oturan teyze oğlu Memey ile evlendirildi. Bir süre sonra hastalandı ancak çok yoksul olduklarından kocası onu tedavi ettiremedi. Güzelliği, aşkı ve vatan hasretiyle nam salan Ezo Gelin'in hikayesi dilden dile dolaştı. Adına türküler yakılan, hayatı filmlere konu olan ve yaptığı bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, 1956 yılında vefat etti. Vasiyeti üzerine Türkiye sınırında bulunan Bozhüyük köyünde bir tepeye defnedilen Ezo Gelin'in mezarı, 1999 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Dokuzyol Mahallesine taşındı.

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