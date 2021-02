Türkiye’nin global markası Bizce Yağ Dubai Gulfood’ta

Dubai'de düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2021’e katılan Bizce Yağ standı fuarın ilk gününde birçok ülkeden gelen sektör üyelerinin uğrak noktası haline geldi. 2125 Şubat 2021 tarihleri arasında devam edecek fuardan umutlu olduklarını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu fuarın ilk gününde gördükleri ilginin önümüzdeki süreç için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Gıda devlerinin her yıl merakla beklediği ve dünyanın bütün ülkelerinden katılımının gerçekleştiği Dubai Gulfood 2021 kapılarını açtı. Türkiye’den fuara katılan bitkisel yağ sektörünün öncü firması Kadooğlu Yağ uluslararası pazarda büyük ilgi görürken Bizce, Brinto, Mayra ve Azime markalarının yanı sıra yeni Ayçiçek markası Kadoo’nun lansmanı da fuarda gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Celal Kadooğlu, holding olarak ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak, dünya pazarlarının etkin aktörleri arasında rol almak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti. Gulfood 2021 Gıda Fuarı'na katılarak ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan Kadooğlu Yağ standı, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Sektörlerinde ARGE, inovasyon ve tasarıma ağırlık verdiklerini ve sürekli gelişime açık bir kurum olarak dünya yağ sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle birçok sektörün karşılaştığı sıkıntıyla kendilerinin de karşılaştığını, ancak doğru adımlar ve kararlarla üretim ve ihracatı sürdürdüklerini ifade etti. Kadooğlu yaptığı değerlendirmede uluslararası fuarların üretim ve ihracata büyük katkılar sağladığını da belirterek, “Türkiye iç pazarında markamız ve yeni ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Uluslararası ticarette de pazar payımızı arttırmak amacıyla büyük fuarları önemsiyor ve her yıl ülkemizi başarıyla temsil edip, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu yıl da fuardaki yerimizi aldık ve fuarın ilk günü olmasına rağmen büyük ilgi görüyoruz. Bu yıl ARGE ve inovasyonu gerçekleştirilen yeni ayçiçek markamız Kadoo’yu dünya pazarlarına sunacağız. Fuarda Kadoo markası düşündüğümüzün üzerinde ilgi gördü” dedi.

Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede “Dubai’de her yıl gerçekleştirilen Gulfood, gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Kadooğlu Yağ olarak 60’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Fuarda Bizce Yağ’ın yanı sıra yine bünyemizde üretilen ve her biri önemli markalar haline gelen Brinto, Mayra, Azime markalarımızla yeni markamız Kadoo’yu da tanıtma imkanı yakaladık. Geri bildirimleri yüz yüze almak inanılmaz bir tecrübe oluyor. Bu yıl Dubai’de özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz gerekse sektörümüzle ilgili görüşme imkânı bulurken önemli işbirliklerine de adım attık” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor"

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu ayrıca dünyanın birçok ülkesinden fuara katılanlarla ilişkilerini geliştirdikleri gibi yeni bağlantılarla ilgili görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. Kadooğlu, 2020 yılını pandemiye rağmen başarılı geçirdiklerini de ifade ederek 2021 yılına iyi başladıklarını 2020 yılında başlayan yatırım hamlesinin 2021 yılında da devam edeceğini sözlerine ekleyerek, “2021 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için hepimizin kendi sektörümüzle ilgili gelişimi takip edip, teknolojiye açık olması ve dünya pazarlarında daha etkin roller üstlenebilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Kadooğlu Holding ve bünyesindeki bütün şirketler, ülke ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir ihracat ve kalkınma içinde üzerine düşenleri tüm çalışanları, paydaşları ve iş ortaklarıyla yapmaya devam ediyor, bundan sonraki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.

