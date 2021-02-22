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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni doğan bebeklere ilk hediye Şehitkamil'den

İHA

Yeni doğan bebeklere ilk hediye Şehitkamil'den

Merhaba Bebek projesi kapsamında yeni doğan tüm bebeklere ilk hediyeleri Şehitkamil Belediyesi tarafından veriliyor. Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni doğan bebeklerin babalarına puset ve eğitim kitapçığı hediye etti.
Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında “Merhaba Bebek” projesinin protokolü kapsamında pusetler ve eğitim kitapçığı armağanları dağıtılmaya başlandı. Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğünde yeni doğan bebekleri için nüfus cüzdanı çıkarmaya giden aileler, Şehitkamil Belediyesi tarafından kurulan stantta bebekleri için puset ve eğitim kitapçığı hediyelerini alıyor. İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapılan çalışmalar hakkında Müdür Vekili Mahmut Tarlacık’tan bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, yeni doğan bebekleri için nüfus cüzdanı çıkarmaya gelen iki babaya da puset ve eğitim kitapçığı hediye etti. Çocuklarının hediyelerini Başkan Fadıloğlu’nun elinden alan babalar, teşekkürler etti.
"Nüfus cüzdanı çıkarıldığı anda hediyeler takdim ediliyor"
Belediyeciliğin, doğumdan ölüme hizmet olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Biz de bu noktada yeni doğum yapmış hanım kardeşlerimizin, erkek kardeşlerimizin bebeklerine nüfus cüzdanı çıkarmaya geldiklerinde, onlara çam sakızı çoban armağanı bir hediye veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bildiğiniz üzere bizim bu dataları almamız teknik olarak mümkün değil. Bu konuda meseleyi nüfus müdürümüze aktardığımızda, çözüm odaklı anlayışla burada nüfus cüzdanını çıkaran her vatandaşımıza bu hediyeleri takdim edebileceklerini söylediler. Sağ olsunlar, onlar da bize bir yer belirlediler. Bizim arkadaşlarımız da günlük burada yeni doğan bebeklerimize nüfus cüzdanı çıkarıldığı anda kardeşlerimize hediyeleri takdim ediyorlar. Bugün biz de çalışmayı yerinde görelim dedik. Sağ olsun hem müdürümüze hem ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bugün, hediyelerini elimizle takdim ettiğimiz kardeşlerimizin bebeklerinin, vatana ve millete hayırlı, sağlıklı evlatlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum" dedi.
"Başkanımız teşekkür ediyorum"
Başlatılan uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürü Vekili Mahmut Tarlacık, “Böyle hizmetleri vatandaşlarımıza sunduğu için başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da takdim edilen hediyelerden dolayı memnuniyetlerini daima bizlere iletiyorlar. Yeni doğan bebeklerimizin ailelerini puset hediyesiyle memnun edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ben tekrar başkanımıza böylesine anlamlı desteklerinden dolayı tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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