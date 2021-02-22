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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde tüfekle intihar etti

DHA

Evde tüfekle intihar etti


Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, Ali Y. (33) ailesiyle beraber yaşadığı evde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.
Olay, dün öğle saatlerinde Araban'a bağlı Beydilli Köyü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalımda olduğu öne sürülen Ali Y., kimsenin bulunmadığı sırada evde bulunan av tüfeğini çenesinin altına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanlar girdikleri evde Ali Y.'yi kanlar içerisinde buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Ali Y., olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Y.'nin cansız bedeni otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA
2021-02-22 12:34:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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