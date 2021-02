Bağ evinde uyuşturucu partisine baskın

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında bağ evinde toplanarak uyuşturucu kullanan 7 kişi, 34 bin 650 lira idari para cezası kesilerek gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde, cumartesi gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin birlikte uyuşturucu partisi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri bağ evinde H.Ö., K.Ş., Ö.S., Y.E.Ç., Ö.Y., M.Y. ve M.G.'yi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uyguladı. Bağ evinde yapılan aramada ise 300 gram esrar ile bir uzun namlulu tüfek ve 20 boş kovan ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-22



