GAÜN ve ayakkabıcılık sektörünün iş birliği Türkiye'ye model olacak

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve oda yönetimi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette üniversite ile sektör iş birliğine yönelik istişareler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle GAÜN rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ve oda yönetimi, üniversite ile sektör işbirliğinin arttırılmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulundu. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversitesektör iş birliğine vurgu yaptığı konuşmasında, Gaziantep Ayakkabı Terlik Sektörünün istihdam açısından şehrimizin dinamiği konumunda olduğunu belirterek, ayakkabı ve terlik imalatçılarına şehrimize verdikleri bu büyük hizmetten dolayı teşekkür etti.

"Kalifiye personel yetiştiriyoruz"

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programının kurulması sonrasında programa ve öğrencilere verdikleri desteklerin göz ardı edilemeyeceğini aktaran Prof. Dr. Arif Özaydın, "Üniversite olarak biz de sektörün ihtiyacına yönelik kalifiye personel yetiştiriyoruz ve yetiştirmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan üniversitemiz akademik personellerimiz ile sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bunun en iyi örneği bölgeye hizmet eden Ayakkabı Test Laboratuvarıdır. Laboratuvarımız vasıtasıyla ayakkabı sektörümüz analizlerini hızlı bir şekilde yaptırarak, imalatlarına kısa sürede başlamaktadır" dedi.

"Uzman personellerimizle desteğe hazırız"

Gaziantep Üniversitesi olarak Ayakkabı Test Laboratuvarında sadece kimyasal analizleri değil fiziksel (dayanım) analizlerini de yapmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Prof. Dr. Özaydın, “Sektörümüze hayırlı ve yararlı olacaktır. Bundan sonraki süreçlerde de her türlü ikili iş birliklerine hazır olduğumuzu belirmek isterim. Ayrıca Avrupa Birliği’nin COSME Programı kapsamında “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT Project) Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu kuruldu ve bu konsorsiyum proje kapsamında 2. teklif çağrısı 25 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı. Özellikle ayakkabı sektörünün geçtiği bu proje çağrısında uzman personellerimiz ile desteğe hazırız. Yeter ki sektörümüz canlı olsun, teknolojiyi takip edebilsin. Temel amacımız ülkemize hizmet edecek projeler geliştirmek" diye konuştu.

Çok güzel projelere imza attık

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ile çok güzel projelere imza attıklarını belirtti. Ayakkabı Tasarım ve Üretim Programına kayıtlı olan öğrencilere her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edecekleri söyleyen İnce, bölüm hocalarıyla 2012 yılından beri çok uyumlu hareket ettiklerini, bu uyumun meyvelerini gördüklerini ifade ederek, üniversite sektör iş birliğinde ayakkabıcılık sektörü olarak model olma yolunda olduklarını vurguladı.

