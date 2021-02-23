Şehitkamil’den öğrencilere 10 bin satranç seti Başkan Fadıloğlu: “Öğrenciler severek satranç öğreniyor”

Şehitkamil Belediyesi, ‘Hamleni Yap’ projesiyle ilçe genelindeki anaokullarda öğrenim gören 10 bine yakın öğrenciye satranç seti armağan etti. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 55 bin 500 adet satranç seti armağan edildiğini söyledi.

Şehitkamil’de 2021 yılının ‘satranç yılı’ ilan edilmesinin ardından kurumlar arası iş birliği protokolü ile kapsamı genişletilen proje kapsamında, 20202021 eğitimöğretim yılının 2. döneminin başlamasının hemen ardından 10 bine yakın anaokulu öğrencisine satranç eğitim seti hediye edildi. Proje kapsamında eğitim çalışmalarının yürütüleceği Gülseren Api Cumhuriyet Anaokulu ve 80. Yıl Anaokulunu ziyaret eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, öğrenci ve öğretmenlerle satranç branşı özelinde spor faaliyetleriyle ilgili bir sohbet gerçekleştirdi.



"Öğrencilerimizin zihinsel gelişimine büyük katkı sunacak"

‘Hamleni Yap’ projesi kapsamında anaokullarında gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, projenin çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı sunacağını kaydetti. Kaymakam Kalaylı, “Gelişim çağında olan çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkı sunan satranç branşının tabana yayılması adına ‘Hamleni Yap' projesiyle ilçemiz genelindeki anaokullarda öğrenim gören öğrencilerimize satranç seti armağan eden Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum. Proje faaliyetleri satranç branşına olan ilginin artması adına önemli katkılar sunacaktır. Proje faaliyetlerine katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.



"Sportif faaliyetlere katılımlarını artırmaya gayret ediyoruz"

Çocukların satranca olan ilgilerini artırmak adına 2015 yılında başlatılan projeyi kurumlar arası işbirliği ile büyük bir titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise “Satrancın erken yaşlarda oynanmasını teşvik etmek amacıyla 2015 yılında başlattığımız Hamleni Yap projesinin bu yıl kurumlar arası işbirliği çerçevesinde kapsamını genişlettik. Çocuklarımızın satranca olan ilgilerini artırmak adına uyguladığımız projemiz sayesinde ilçemiz genelindeki anaokullarda öğrenim gören 10 bine yakın öğrencimize satranç seti hediye ettik. Miniklerimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmaya gayret ediyoruz. Satranç branşı özelinde tüm spor faaliyetlerimizin başarıyla gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim camiamıza ve federasyonlarımızın il temsilciliklerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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