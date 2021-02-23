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Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ortaya çıkaracak iddiası

DHA

Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ortaya çıkaracak iddiası


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİATEP, (DHA)GAZİANTEP'te, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşüp ölen Sezay Koçak Özahi´nin (42) kardeşi Aynur Koçak, "Ablam intihar etmedi, öldürüldü. Bunu da olayın yeni görgü tanıkları 'imdat' diye bağırıp, düştüğü sırada balkon demirlerine tutunmaya çalıştığını söyleyerek ispatlıyor. Şimdi adaletin yerini bulmasını ve ablamın intihar etmediği öldürüldüğünün ortaya çıkarılarak, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Kentte, özel bir şirkette genel müdür yardımcılığı yapan Seyaz Koçak Özahi, geçen yıl 3 Eylül gecesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Özahi'nin kocası Ali Özahi, eşiyle boşanma nedeniyle tartıştıktan sonra balkona yönelerek aşağı atladığını, peşinden gitmesine rağmen yetişemediğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Özahi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
AİLESİNİN CİNAYET İDDİASIYLA SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI
Olayın ardından Sezay Koçak Özahi'nin ailesi, kızlarının intihar edecek yapısı olmadığını, hayatı ve çocuklarını sevdiğini, ayrılmak istediği eşi tarafından balkondan atıldığını iddia etti. Ailenin cinayet iddiasının ardından savcılık talimatı ile soruşturma, genel soruşturma bürosundan alınarak cinayet büroya devredildi. Cinayet büro ekipleri de Sezay Koçak Özahi'nin cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine soruşturmayı bu yönüyle yürütmeye başladı.
'BALKON DEMİRLERİNE TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDU' 
6 ay önce başlatılan soruşturma sürerken bir süre önce dosyayı devralan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı cinayet büro ekipleri, Sezay'ın ölümüyle ilgili dosyaya eklenen yeni görgü tanıklarının beyanları üzerinden soruşturmayı derinleştirdi. Detaylı otopsi raporuyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Sezay Koçak Özahi'ye ait telefonun incelenmesi sürerken, bir televizyon programına telefonla bağlanan görgü tanığı; Sezay Koçak Özahi'nin olay günü düştüğü sırada balkon demirlerine tutunmaya çalıştığını ifade etti. Polis ekiplerinin bu tanığın ifadesine başvurduğu öğrenildi.
SÜREKLİ MEZARINI ZİYARET EDİYOR
Sezay Koçak Özahi'nin sürekli mezarını ziyaret eden kız kardeşi Aynur Koçak, ablasının cinayete kurban gittiğinin mutlaka ortaya çıkacağını söyledi. Büyük acı yaşadıklarını ve tek isteklerinin olayın ortaya çıkarılması olduğunu anlatan Koçak, "Olayla ilgili yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Görgü tanıklarının söyledikleri ile sürecin hız kazanacağını düşünüyoruz. Yeni görgü tanıkları da ablamın düşerken balkon demirlerine tutunmaya çalıştığını söyledi. Biz kesinlikle ilk günden bu yana ablamın intihar edeceğine hiçbir şekilde inanmadık. Komşuları da olaydan önce ablamın 'imdat' diye bağırdığını söylemişlerdi. Fakat eşi ve o sırada evde bulunan kardeşi kendilerinin bağırdığını söyleyerek durumu kurtarmaya çalışıyor. Ablam öldü ama eşi ve o sıra evde olan kardeşi ile kardeşinin eşi hala tutuksuz yargılanıyor. 6 aydır ablamın adaleti sağlansın diye uğraşıyoruz. Adaletin sağlanacağına da inanıyoruz" diye konuştu.
'YENİ KANITLAR İLE İNTİHAR OLMADIĞI KESİNLEŞTİ'
Aynur Koçak, olayın hızlanması ile ilgili ümitli olduklarını ve aile olarak yıprandıklarını belirtti.
Ablasının telefonun incelenmesinin devam ettiğini dile getiren Koçak, ''Yeni tanıklarla bu süreç hız kazanacaktır. İncelenen telefonla ilgili de bir sonuç şu an itibariyle yok. Kesinlikle bildiğimiz şey ise ablamın kesinlikle ama kesinlikle intihar etmediğidir. Sadece biz değil, tüm tanıyanlar ablamın ne kadar hayat dolu ve güler yüzlü bir insan olduğunu söyler. Zaten yeni kanıtlarla bu olayın kesinlikle intihar olmadığı ortaya çıkacak. Olaya şu anda ağır ceza savcısı bakıyor. Bir an önce suçluların cezalarını almalarını, ablamın ölümünün aydınlatılmasını istiyoruz. Biz adaletin yerine gelmesini istiyoruz'' şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-02-23 14:09:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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