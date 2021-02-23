Araban’da vaka sayısı sıfır

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs salgını ile 11 aydır devam eden mücadele sonunda vaka sayısının ilk kez sıfırlandığını açıkladı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde korona virüsle etkin mücadele sonucu, vaka sayısı salgının yayılmaya başladığı andan itibaren ilk kez sıfırlandı. İlçedeki korona virüs durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim, Covid19 salgınıyla 11 aydır devam eden mücadelemizde bugün itibariyle vakalarımızı sıfırladık. Uzun zaman sonra küçük de olsa bir nefes almış olduk. Bu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden tüm çalışanlarımıza ve kurallara riayet eden siz değerli Arabanlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aşılama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sabırla tedbirlere uyarsak en kısa zamanda tamamen bu hastalıktan kurtulacağız. Çoğu gitti azı kaldı. Biraz daha sabır lütfen" ifadelerine yer verdi.

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