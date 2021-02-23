Başkan Şahin 'UNDP İstanbul İnovasyon Günleri'ne katıldı Şahin: "Kentsel dönüşümde eğitim olmazsa olmazımız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin 'UNDP İstanbul İnovasyon Günleri'ne katıldı Şahin: "Kentsel dönüşümde eğitim olmazsa olmazımız"

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından çevrim içi olarak İstanbul İnovasyon Günleri kapsamında düzenlenen "Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya'da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları" konulu oturuma katıldı. Başkan Şahin, gerçekleşen göç olaylarının toplumsal açıdan sorun oluşturmaması için, "Eğitim olmazsa olmazımız" dedi.

Başkan Şahin 'UNDP İstanbul İnovasyon Günleri'ne katıldı Şahin: "Kentsel dönüşümde eğitim olmazsa olmazımız"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından çevrim içi olarak İstanbul İnovasyon Günleri kapsamında düzenlenen “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya’da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları” konulu oturuma katıldı. Başkan Şahin, gerçekleşen göç olaylarının toplumsal açıdan sorun oluşturmaması için, “Eğitim olmazsa olmazımız” dedi.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UNDP’nin kentsel dönüşüm çevresinde gelişen modelleri görünür kılmak, kentsel alanlarda karşılaşılan zorlukların bağımsız ve karmaşık yapısına yönelik finansman modellerini, yeni kabiliyetleri ve partnerlik ilişkilerini tartışmak amacıyla düzenlediği “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya’da Kentsel Dönüşüm ve Yorumları” konulu oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasında yaşanan göçleri hızlı bir şekilde sisteme entegre edebilmek için eğitim konusuna dikkati çeken Şahin, “Eğer entegrasyonu sağlayamazsanız ve bu çocukları sistemin içine alamazsanız birçok sorunun alt yapısının oluşmasına ön ayak olursunuz. O nedenle eğitim olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümde en önemli başlıklar eğitim ve sağlık"
Toplantıda Gaziantep’in pandemi koşullarındaki yönetimi başta olmak üzere, Suriyeli sığınmacılara ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan Başkan Şahin, göç ve bulaşıcı hastalık gibi durumların birer sonuç olduğunu dile getirerek, sorunların hızlı çözüme kavuşması adına koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti. Gaziantep’teki Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmaları anımsatan Şahin konuşmasında eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Sığınmacılarla ilgili en önemli başlıklardan birinin eğitim olduğuna dikkati çeken Şahin, “Eğer entegrasyonu sağlayamazsanız ve bu çocukları sistemin içine alamazsanız birçok sorunun alt yapısını oluşturursunuz. O nedenle ‘eğitim olmazsa olmazımız’ dedik ve birlikte okutma modeli geliştirdik” dedi.

İkinci önemli başlığı ise Gaziantep’in dirençli, güvenli ve sağlıklı bir şehir olması olarak aktaran Şahin, “Her bireyin sağlığını korumaktan sorumluyuz. Sağlıkta en önemli şey sağlık altyapısıyla birlikte ulaşılabilirlik. Pandemi sürecinde gördük ki bütün dünyada en büyük sorun sağlıkta ulaşılabilirlik. Biz doğan her çocuğun sigortalı doğduğu ve 18 yaşına kadar her türlü sağlık hizmetinden istifade ettiği bir dönüşümü zaten başarmıştık. Mülteci çocuklarımızı da sisteme dahil ettik. Bugün hamdolsun mültecilerde pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden olduk ve rakamlara baktığımız zaman korona virüse yakalanma oranı 7’de 1’e düşen bir sonuçla birlikte yaşıyoruz” diye konuştu. Şahin, akıllı tarım, akıllı şehir, akıllı gıda, sıfır atık ve istihdam alanlarında yapılan faaliyetlere ilişkin çalışmalardan da bahsetti.
Moderatörlüğünü Avrupa Birliği (AB) yorumcusu Shada Islam’ın üstlendiği “Bölgesel Diyalog, Avrupa ve Orta Asya Kentsel DönüşümDönüşümler ve Yorumları” başlıklı oturuma Başkan Şahin’in yanı sıra Moldova Başbakanı Aureliu Ciocoi, UNDP Direktörü Achim Steiner, UNDP Başkan Yardımcısı ve UNDP Bölge Bürosu Direktörü Mirjana Spoljaric Egger ve Climate KIC CEO’su Kirsten Dunlop katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Vergi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Vergi Haftası kutlandı
Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını inceledi Tahmazoğlu: "Amacımız hayvancılığı geliştirmek”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını ...
Araban’da vaka sayısı sıfır
YEREL HABERLER Araban’da vaka sayısı sıfır
Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ortaya çıkaracak iddiası
YEREL HABERLER Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ...
Gaziantep'te 31 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 31 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kaçak avcı, 11 hayvan kürküyle yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcı, 11 hayvan kürküyle yakalandı
Uyuşturucu taciri ve hırsızlık şüphelisi 16 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri ve hırsızlık şüphelisi 16 şahıs ...
Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
YEREL HABERLER Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
Gaziantep'te 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu Operasyonda 57 şüpheliden 50'si yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ ...
Kadınların aile ortamında sağladığı düzen mahallelere yayılacak
YEREL HABERLER Kadınların aile ortamında sağladığı düzen mahallelere ...
Pandemi mağduru vatandaşlara 750 ton patates desteği
YEREL HABERLER Pandemi mağduru vatandaşlara 750 ton patates desteği
22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı
Şehitkamil’den öğrencilere 10 bin satranç seti Başkan Fadıloğlu: “Öğrenciler severek satranç öğreniyor”
YEREL HABERLER Şehitkamil’den öğrencilere 10 bin satranç seti Başkan ...
Virajı alamayan otomobil başka bir araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil başka bir araca çarptı: 4 ...
Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı şifayı Anka'da buldu
YEREL HABERLER Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı ...
Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan şüpheliye 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ...
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyor
YEREL HABERLER Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün ...
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi//TEKRAR
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ...
Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ...
Genç kadının banyoda sır ölümü
YEREL HABERLER Genç kadının banyoda sır ölümü
Sanko okullarında online veli söyleşisi yapıldı "Birinci sınıfta velileri neler bekler" Uzman Psikolojik Danışman Sezin Sağlamer: "Birinci sınıf velisi olmak her zaman büyük ve kritik bir öneme sahiptir"
YEREL HABERLER Sanko okullarında online veli söyleşisi ...