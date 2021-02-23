Antep Savunması konulu online yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antep Savunması konulu online yarışmada ödüller sahiplerini buldu

İHA

Antep Savunması konulu online yarışmada ödüller sahiplerini buldu

– Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen 25 Aralık Antep Savunması ile ilgili şiir, hikaye ve ses yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu. Şiir ve hikaye kategorilerinde başarılı olanlara altın verilirken, ses yarışmasında başarılı olanlara klip çekimi hediye edildi.
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online olarak düzenlenen “25 Aralık Antep Savunması Şiir Yarışması”, “Antep Harbi Kahramanlık Hikayeleri”, “Gaziantep Türküleri Online Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması” kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.
1217 yaş ve 18 yaş üzeri olmak üzere 2 grubun bulunduğu programa bin 264 şiir, 971 hikaye ve 255 ses başvurusu yapıldı. Şiir yarışmasında Şaban Karaoğlan ve Ümit Bayram Yalçın, hikaye yarışmasında Ahmet Evran ve Ali Sayan, ses yarışmasında Eylül Nisa Özaslan ve Dila Çelik birinci oldu. Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın hediye edildi. Ayrıca ses yarışmasında birinci olanlara klip çekimi de hediye edildi.

“Büyükşehir ailesi olarak gençlerimizin emrindeyiz”
Programda açıklamalarda bulunan ve eğitim alanında yaptıkları projelere değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye olarak gençlerin hizmetinde olduklarını söyleyerek, “Aşkla çalışınca Rabbim yardım ediyor. Çünkü biz herhangi bir şehir değiliz. Bizi Gazi yapan büyük bir mücadele var. Bu mekan o mücadelenin en önemli cephe alanlarında bir tanesi. ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. Sen, şehit oğlusun incitme atanı’ dediğimiz çok özel bir şehir burası. Dünyanın en büyük orduları buraya geldi ve güney cephesinden ülkemize ve ülkemizin insanına dair başka bir emellerle yola çıktı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Anlamadıkları bir şey vardı. İman varsa imkan vardı. Eğer ezanınla, bayrağınla, insanınla ilgili bir iddian, bir tutkun, bir aşkın varsa önünde hiçbir ordu duramaz. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gazi şehre geldiğinde gazi mecliste 3 gazinin buluştuğu önemli zamanlar yaşandı. Şimdi yüzüncü yıldayız. Cumhurbaşkanımızın himayesindeyiz ve biz yüzüncü yılda 8 Şubat’ta hem Anıtkabir’e gittik, hem de eski mecliste devlet tiyatroları tarafından Gaziantep’e gazilik verilişini yeniden yaşadık. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak gençlerimizin emrindeyiz. O yüzden ‘Ben okuyorum Gaziantep okuyor’ diye Valimiz geldiği zaman başlattığı bir proje var. O kadar önemli ki sizi fikren, zikren geleceğe hazırlamamız lazım. ‘Ben kitap bulamadım, okuyamadım başkanım’ derseniz bizim canımız yanar” dedi.

“Benim 1 milyon evladım var”
Bir anne gözüyle şehrin çocuklarına ve gençlerine baktığını belirten Şahin, “İşte pandemi sürecinde Hayat Eve Sığar (HES) projesinde kapı kapı kitapları dağıttık. Hem maske dağıttık hem de kitap dağıttık. Arkadaşlarıma dedim ki artık dijital dünyadayız. Dijital kütüphanemizi kuralım. Dijital kütüphanemizi kurduk şuan 22 bin kitapla başladık. TÜBİTAK başkanımızdan rica ettik oradaki kitapları da getiriyoruz. Kitap sayısını arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitlendiriyoruz, kim hangi kitabı okumak isterse biz fırsat vermekten sorumluyuz. Çocuk kütüphanelerine başlıyoruz. Her kademedeki çocuklarımıza dokunacak şekilde güçlü projeler üretiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız buranın yaptığı çalışmaları bütün Türkiye’ye örnek olarak gösteriyor. Bir anne bakışıyla sizlere baktığım zaman benim 1 milyon evladım var diyerek bakıyorum. Bu bakışla sizlerin bize emanet olduğunuzu biliyorum. Sizler bir cevhersiniz, ne kadar işlersek, sizi ne kadar doldurup donatırsak geleceğimiz o kadar aydınlık olur” diye konuştu.
Şiir ve türkülerin okunduğu tören, toplu hatıra fotoğrafı çekminin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Doğru, Esentepe Sosyal Tesis inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Doğru, Esentepe Sosyal Tesis inşaatını ...
GAÜN’den Suriye’deki güvenli bölgelere eğitmen desteği
YEREL HABERLER GAÜN’den Suriye’deki güvenli bölgelere eğitmen ...
Başkan Şahin 'UNDP İstanbul İnovasyon Günleri'ne katıldı Şahin: "Kentsel dönüşümde eğitim olmazsa olmazımız"
YEREL HABERLER Başkan Şahin 'UNDP İstanbul İnovasyon Günleri'ne ...
Gaziantep'te Vergi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Vergi Haftası kutlandı
Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını inceledi Tahmazoğlu: "Amacımız hayvancılığı geliştirmek”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, hayvancılık için açılan su kuyularını ...
Araban’da vaka sayısı sıfır
YEREL HABERLER Araban’da vaka sayısı sıfır
Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ortaya çıkaracak iddiası
YEREL HABERLER Sezay'ın ölümünde yeni görgü tanıkları cinayeti ...
Gaziantep'te 31 litre kaçak alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 31 litre kaçak alkol ele geçirildi
Kaçak avcı, 11 hayvan kürküyle yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcı, 11 hayvan kürküyle yakalandı
Uyuşturucu taciri ve hırsızlık şüphelisi 16 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri ve hırsızlık şüphelisi 16 şahıs ...
Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
YEREL HABERLER Gaziantep'ten, Suriye'ye 4 TIR yardım gönderildi
Gaziantep'te 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu Operasyonda 57 şüpheliden 50'si yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 22 ilde FETÖ ...
Kadınların aile ortamında sağladığı düzen mahallelere yayılacak
YEREL HABERLER Kadınların aile ortamında sağladığı düzen mahallelere ...
Pandemi mağduru vatandaşlara 750 ton patates desteği
YEREL HABERLER Pandemi mağduru vatandaşlara 750 ton patates desteği
22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
YEREL HABERLER 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı
Şehitkamil’den öğrencilere 10 bin satranç seti Başkan Fadıloğlu: “Öğrenciler severek satranç öğreniyor”
YEREL HABERLER Şehitkamil’den öğrencilere 10 bin satranç seti Başkan ...
Virajı alamayan otomobil başka bir araca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil başka bir araca çarptı: 4 ...
Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı şifayı Anka'da buldu
YEREL HABERLER Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı ...
Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan şüpheliye 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ...
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyor
YEREL HABERLER Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün ...
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi//TEKRAR
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ...
Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı