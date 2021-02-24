Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

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Gaziantep’te, 6 iş yeri ile 2 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıstan 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 823 Şubat 2021 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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