Salgın tedbirlerini ihlal eden 390 kişiye para cezası

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Gaziantep'te korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 390 kişiye para cezası kesilirken, tedbirleri ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 98 şahıs polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirleri ihlal eden 390 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 23 Şubat'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 264, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 126 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 98 şahsın ekipler tarafından ikaz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 296 iş yerinin de denetlendiği aktarıldı.

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