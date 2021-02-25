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Genç Askon’dan esnafa önemli destek Genç Askon 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kapmayası başlattı

İHA

Genç Askon’dan esnafa önemli destek Genç Askon 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kapmayası başlattı

Türkiye'de pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıların esnafa verdiği zararla birlikte alışveriş merkezleri ve market zincirleriyle rekabet edemeyen, birçok küçük esnaf Gaziantep’te ayakta durmakta zorlanıyor. Zor durumda olan küçük esnaf için önemli bir sorumluluk projesine imza atan Genç ASKON Gaziantep Şubesi, Covid19 salgını nedeniyle zor günlerden geçen esnafa destek vermek için “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyası başlattı.
Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaftan alış veriş yapan Genç ASKON Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılınç, “Mahalle esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek adına üyelerimizle birlikte mahalle esnafımızdan alışveriş yaptık” dedi.
Pandemi sürecinde küçük esnaftan alış veriş yapılması için çağrıda bulunan Kılınç, “Sizlerde esnaflarımızı unutmayın, alışverişlerinizi mahalle esnafından yapınız” ifadelerini kullandı.
Genç ASKON’dan küçük esnafa anlamlı destek
Türkiye'de pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıların esnafa verdiği zararla birlikte alışveriş merkezleri ve market zincirleriyle rekabet edemeyen, ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerden dolayı birçok küçük esnaf Gaziantep’te de ayakta durmakta zorlanıyor. Zor durumda olan küçük esnaf için önemli bir sorumluluk projesine imza atan Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi, Covid19 salgını nedeniyle zor günlerden geçen esnafa destek vermek için “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyası başlattı.
“Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kanpanyası
Küçük esnaftan alışveriş yapma kültürünün yeniden canlanmasına öncülük ederek, esnafın Covid19 salgını döneminden daha güçlü bir şekilde çıkması hedeflenen kampanyanın startı verildi. Kampanya kapsamında Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılınç, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaftan alış veriş yaparak kampanyayı başlattı.
Genç ASKON olarak alış verişleri esnaftan yapma kararı aldık
Küçük esnaftan yapılan alış verişin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Ercan Kılınç, Covid19 salgını sürecinden olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyası kapsamında alış verişlerini esnaftan yapma kararı aldıklarını belirtti.
Genç ASKON her zaman topluma yararlı projelerde yer aldı
Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak bugüne kadar sürekli topluma yararlı projelerde yer aldıklarını vurgulayan Kılınç, bundan sonraki süreçte de topluma yararlı projelerde yer almaya devam edeceklerini söyledi. Kılınç, “Son bir yıldır gerek dünyada gerek Türkiye'de pandemi sebebiyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntının içerisinde zorluklar yaşayan mahalle esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek adına üyelerimizle birlikte olarak mahalle esnafımızdan alışveriş yaptık” ifadelerini kullandı.
Esnaflarımızı unutmayın, alışverişlerinizi mahalle esnafından yapınız
Pandemi sürecinde küçük esnaftan alış veriş yapılması için çağrıda bulunan Kılınç, “Bütün sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyoruz, sizlerde esnaflarımızı unutmayın, alışverişlerinizi mahalle esnafından yapınız” şeklinde konuştu.
Bu kampanya Genç ASKON’un bütün şubelerinde başlayacak
Gaziantep’te başlattıkları kapmayanın Genç ASKON’un Türkiye'de bulunan bütün şubelerinde başlayacağını belirten Kılınç, “Allah can sağlığı verirse bugünden itibaren Genç ASKON’un Türkiye'de bulunan bütün şubelerinde bu sosyal sorumluluk projesi faaliyete geçecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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