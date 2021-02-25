19 yıldır kendisini tedavi eden hekimini unutmadı

19 Yaşındaki Fuat Altaş, kendisini bebekken ameliyat eden Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’i ziyaret etti.

Fuat Altaş, 45 günlük bebekken, beyin kanaması ve hidrosefali tanısıyla ameliyat edilmişti. 19 yaşına kadar aynı hoca taraından 3. Kez ameliyat edilen Fuat Altaş, 6 ay önce Diyarbakır’da geçirmiş olduğu bir trafik kazası neticesinde beyin kanaması geçirerek yatarak tedavi gördü. Altaş, geçtiğimiz günlerde 19 yıldır takip ve tedavisini gerçekleştiren Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroşirurji Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’i tekrar ziyaret etti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, hasta ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Fuat Altaş 19 yıldır takibini gerçekleştirdiğimiz hastamızdır. Genel durumu da oldukça iyi Günlük yaşamını etkileyecek her hangi bir sorunun bulunmaması da bizim için oldukça sevindirici. Kendisini sağlıklı bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Baba Faik Altaş ise yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Aslan hocamızla Fuat’ın bebekliğinden beri tanışıyoruz. Bu sebeple, oğlumuzun takiplerini de 19 yıldır hocamız gerçekleştirmektir. İlgi ve yaklaşımlarından dolayı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Aslan Güzel’e, ekibine ve Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin tüm çalışanlara teşekkür ederiz” İfadesinde bulundu.

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