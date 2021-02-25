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Şahin, ikinci doz aşısını olan yaşlı bireyleri hastanede ziyaret etti Büyükşehir, aşısını olan vatandaşa hijyen paketi verdi

İHA

Şahin, ikinci doz aşısını olan yaşlı bireyleri hastanede ziyaret etti Büyükşehir, aşısını olan vatandaşa hijyen paketi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ikinci doz Korona virüs aşılanmasını gerçekleştiren 65 yaş üstü vatandaşları, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu stantta aşısını yapan yaşlı bireylere içeriğinde dezenfektan, maske ve ilaç kutusu bulunan hijyen paketleri verildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, pandemide yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü bireylerin ikinci doz aşısında yanında oldu. Şahin, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde aşısını bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bunun yanı sıra aşı işlemi tamamlanan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Engelliler Daire Başkanlığınca kurulan stantta; dezenfektan, maske ve ilaç kutusu bulunan hijyen paketleri dağıtıldı.
Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığınca aşı randevusunu alan insanlara düzenli aralıklarla; maske, dezenfektan ve ilaç kutusunun yer aldığı hijyen paketleri dağıtılırken bugüne kadar Şahinbey ve Şehitkamil ilçesine bağlı 120 aile sağlığı merkezine bu paketler gönderildi. Böylelikle 40 bin yaşlı birey ve sağlık çalışanı hijyen paketine kavuşmuş oldu.
Elde edilen veriler ışığında il genelindeki nüfus 2 milyon 69 bin 363 kişiyken 65 yaş ve üzeri vatandaş sayısı da nüfus oranının yüzde 5.91’ini oluşturuyor. Bu bağlamda kadın 65 yaş ve üzeri vatandaş 67 bin 783, erkek vatandaş sayısı 54 bin 607’dir. Toplam 65 yaş üzeri vatandaş sayısı da 122 bin 390’dır. Bu rakamlar doğrultusunda hızlı bir şekilde süren aşılama mesaisinin paralelinde büyükşehir de 122 bin 390 vatandaşa hijyen paketlerini göndermeye devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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