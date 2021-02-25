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Sağlık çalışanları temalı yarışmanın ödül töreni gerçekleşti Dereceye giren öğrenciler bisiklet ve kitaplarla ödüllendirildi

İHA

Sağlık çalışanları temalı yarışmanın ödül töreni gerçekleşti Dereceye giren öğrenciler bisiklet ve kitaplarla ödüllendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Sağlık Çalışanları Konulu Resim, Şiir ve Deneme Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi.
Pandemi sürecinde değeri bir kez daha hatırlanan sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen “Sağlık Çalışanları Konulu Resim, Şiir ve Deneme Yarışması Ödül Töreni” Büyükşehir Konferans Salonu’nda organize edildi. Tören öncesi Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ‘sağlık çalışanları’ konulu kısa video gösterimi yapıldı. Protokol konuşmaları sonrasında ödül törenine geçildi. 3 kategoride hayata geçirilen yarışmada birincilik kürsüsüne oturan; Berkay Gökgöz çizdiği resimle, Hatice Öztürk yazdığı şiirle ve Abdürrahim Fidan da kaleme aldığı deneme ile katlanabilir bisiklet ödülüne layık görüldü. Ayrıca eserleriyle başarılı olup ilk beşe giren öğrencilerin eğitim gördüğü okullara kitap hediye edildi.
Her daim görev başında olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mutlu Tiryaki, “Bu konuda çok duygulandım açıkçası, çok güzel bir organizasyon oldu. Biz sizler için varız, sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Canla başla 7/24 yanınızdayız” dedi.
Sağlık çalışanlarının emeklerinin önüne hiçbir şeyin önüne geçemeİl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Gördüğümüz üzere yani hiçbir sözün aslında şurada sergilenen öğrencilerimizin ortaya koymuş olduğu eserleri kesinlikle onların önüne geçemeyecek. Dolayısıyla birazdan yansıtılınca göreceğiz, inanılmaz şeyler ortaya çıktı. Salgın döneminde bizlerde cephenin gerisinde istikan bölüğü olarak sağlık çalışanlarımıza milletin hizmetin de olmak için bir takım çalışmalar yaptık. Sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların Allah’ına kurban diyorum, bu şekilde vefa örneği gösteren çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık yaptığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bilgi ekonomisinin, bilgi teknolojisinin en yüksek olduğu zaman diliminde, gözümüzle görmekten aciz kaldığımız, adına ne söylesek söyleyelim bir virüs yaklaşık bir yılda beri bütün dünyanın yaşam şeklini değiştirdi, önceliklerini değiştirdi. Bu kadar önemli bir dönemden geçiyoruz ki, küresel bir sorun var. Cumhurbaşkanlığımızın liderinde ulusal bir mücadele var. Bu ulusal mücadelenin en büyük kahramanları sağlık çalışanlarımız. Sağlık İl Müdürlüğümüzün başkanlığında her birine orada bulunan her kardeşimize müteşekkiriz. Bu bakımdan hakikaten son bir yılda çok büyük bir fedakarlıkla bütün evlatları, kendi evlatları gibi bütün yaşlıları kendi anne, babaları gibi gören bizim kahramanlarımız var. Onlara minnettarız, bir taraftan onlar için sağlık ormanları açıyoruz. Bir taraftan onlar için hükümetimiz, her türlü desteği veriyor, yaşam kalitelerini iyileştirmek için. Bu süreçte çıkan kararların uygulanması çok mühim bir şey, Gaziantep Büyükşehir olarak daha baştan belediyeye girerken sağlık bölümünü özel olarak çalıştık. Kurucu Aile Bakanlığı bölümünde çalıştığım için buraya geldiğimde 2 milyon insanımız bize emanetti” diye konuştu.
Programın ardından protokol yarışmada derece alan isimler, öğretmenler ve ailelerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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