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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep okulları normalleşmeye hazır

İHA

Gaziantep okulları normalleşmeye hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalarını sürdüren Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan bin 157 okulun dezenfektan, maske ve temizlik tedbirlerini tamamladı.
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen okulum temiz projesi ile okullara maske, dezenfektan, temizlik malzemeleri ve birçok çeşitli malzeme tedariki yapıldı. Toplamda 6 milyon TL gibi bir bütçenin harcandığı projede Gaziantep’te bulunan bin 157 okul temizlenerek, dezenfekte edildi.
“1 yıla yetecek kadar malzeme temin edildi”
Projede emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 6 milyon TL üzerinde para harcanarak 1 yıla yetecek kadar malzemenin okullara temin edildiğini vurgulayarak, “Uzun bir aradan sonra 15 Şubatta okullarımızın bir kısmını açtık. Okul öncesi kurumlarımızın açılışını yapmıştık. 1 Martta da diğer okullarımızı ara ara açacağız. Bununla ilgili okullarımızda bir dizi çalışmaların yapılması gerekiyordu. Biz de bugün bu çalışmalarımızı size tanıtmak için bir araya geldik. Çünkü velilerimizde ya da çocuklarımızda bir takım endişeler vardır diye yapıyoruz. İnşallah bu programın sonunda tüm bu endişeleri ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız okulların hazırlığıyla ilgili bütün malzeme ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade ettiler. Bizlerde bununla ilgili bir hazırlık içerisine girdik. 22 kalemde okullarımızın malzemelerinin sağlanması, uygun yerlerine konulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Elektronik ateş ölçerler, sıvı sabunlar, yer dezenfektanları, yüzey temizleyiciler, el dezenfektanı, sosyal mesafe düzenleme uyarıcı cihazları gibi bütün bunların temini ile alakalı toplamda 6 milyon TL’nin üzerinde bir para harcanarak bin 157 okulumuzun tamamına bu malzemeler 1 yılın tamamını kapsayacak şekilde temin edildi. Bu konuda emeği geçen belediye başkanımıza ve valimize şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Eğitim ordusunun emrindeyiz”
Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinde eğitim alanında kendilerine düşen bütün görevleri yaptıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal bir mücadele var. 2 milyon bize emanet. Çocuklar bize emanet, aileler bize emanet. Dolayısıyla şehri emin olarak bu zor süreçte en az zararla geçmek için çıkan genelgelerin uygulaması bize dair ne varsa bunlarla alakalı arkadaşlarıma verdiğim talimat şudur: Bu işin parasına puluna bakmayın. Burada biz bu musibetlerden en az zararla çıkmamız lazım ve özellikle eğitim camiası bizim için çok önemli. Biz sürekli eğitim ordusunun emrindeyiz diyoruz. Hocalarımızın emrindeyiz diyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz bize talimat vererek, ‘Bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz’ diyor. Onun için ortam çok önemli. Okullar güvende olunca, sağlıklı olunca evlatlarımız güvende olacak. Biz eğitim camiamızın, hocalarımızın emrinde ve hizmetinde olmadan büyük bir onur duyuyoruz. Yeter ki bu çocuklarımızı geleceğe güzel bir şekilde hazırlayalım” dedi.
Gaziantep’in fiziki olarak bütün şartları tamamladığını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, normalleşme süreci konusunda rehavete kapılmama uyarılarında bulunarak, “Okullarımızın tamamının okulum temiz belgesi alması demek şu anlama geliyor. Evde risk ne kadar varsa okullarımızda da risk o kadar olduğu anlamına geliyor. Bu şu anlama gelmiyor tabii, çocuklar tamamen hiçbir sıkıntıda olmadan eğitim öğretim görecekleri anlamına gelmez. Bu konuda öğretmenlerimizin, velilerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada dikkat etmesi gerekiyor. Bütün fiziki şartları sağladık. Kurallara uymak şartıyla fiziki olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Ama kurallara uymazsak, bu malzemeleri kullanmazsak evden okula, okuldan eve hastalığın gelme ihtimali var. Çok şükür, Gaziantep vaka sayısı itibariyle Türkiye’de ortalamanın altında bir yerlerde. Aşılarımızın artmasıyla, kurallara uymamızla beraber bu daha da kontrol edilebilir durumda olacak. Öğretmenlerimizin aşılama süreci başladı. 65 yaş üstü zaten aşılanıyor. Son kez söyleyeyim, velilerimize öğretmenlerimize, idarecilerimize kısacası hepimize büyük bir görev düşüyor. Gevşemeden, rehavete kapılmadan aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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