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(Özel) Şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için tüm malını sattı Şehit oğlu için 2 milyon liraya mal olan bin kişilik cami yaptırdı Şehit babası malını mülkünü satıp şehit oğlu adına cami yaptırdı

İHA

(Özel) Şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için tüm malını sattı Şehit oğlu için 2 milyon liraya mal olan bin kişilik cami yaptırdı Şehit babası malını mülkünü satıp şehit oğlu adına cami yaptırdı

Gaziantep’te yaşayan Cabbar Cücük, 2007 yılında teröristlerin hain saldırısında 11 arkadaşı ile şehit düşen oğlu Mehmet Cücük’ün hatırasını yaşatmak için 2 milyon liraya bin kişilik cami yaptırdı.
Terör örgütü PKK’nın 21 Ekim 2007 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen 12 askerden biri olan Gaziantepli Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük, şehit oğlunun hatırasını yaşatabilmek için bütün malını mülkünü satarak Şehitkamil ilçesine bağlı Göksüncük Mahallesi’ne bin kişilik cami yaptırdı. 2 milyon liraya mal olan cami için arazilerini satan Cücük, devletin şehit oğlu için verdiği tazminatı da cami inşaatında kullanarak camiyi 2 yılda tamamladı. Camiye şehit oğlunun adını veren Cücük, sırf cami ve mezar için mahallede yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin Gaziantep Şube Başkanlığını yürüten Cücük, şehit yakınları ve gazilere hizmet ediyor.

“Şehit olacağı bizim de onun da kalbine doğuyordu”
Oğlu askere gitmeden önce şehit olacağını hissettiklerini aktaran Cücük, oğlunun askere gideceği esnada bedelli yapmasını istediğini ancak oğlunun “İlla gideceğim” dediğini anlattı. Kendisinden habersiz askerliğe komando olarak yazıldığını aktaran Cücük, “Isparta’ya gittim. Tayinini başka yere çıkartmak istedim. Ona da müsaade etmedi, yaptırmadı. O ‘Nereye çıkarsa oraya giderim’ dedi. Sonra Dağlıca’ya gitti. Oraya gittiğinde zaten 3 aylık askerdi. Şehit olmadan bir gün önce görüşmüştük. Bize ‘Beni merak etmeyin’ dedi. Giderken de kardeşlerine ‘Anneme babama iyi bakın’ demişti. Şehit olacağı bizim de onun da kalbine doğuyordu” dedi.

“Onun hatırasını yaşatmak istedik”
Caminin hikayesinin şehit oğlunun taziyesinde başladığını belirten Cücük, taziyeye çok kişinin geldiğini, diğer caminin yetmediğini söyledi. İmam olan kardeşinin “Buraya yeni bir cami gerek” sözü üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekleyen Cücük, “Öyle deyince biz de cami yaptırmaya karar verdik. Ben de malımı mülkümü sattım. Arazilerimi sattım. Çok şükür başladıktan 2 yıl sonra da camimizi bitirdik. Hiç de sıkıntı yaşamadık. Onun hatırasını yaşatmak istedik. Onun şehitlik parasını da cami inşaatında kullandık. Sırf bu cami var köyü terk edip gidemiyoruz. Biz camiyle mezar için köyde yaşamaya devam ediyoruz. Yoksa köyde pek bir şeyimiz kalmadı. Mezarla cami olmasa gerçekten gidip şehirde yaşarız. Onun hatırı için burada kalıyoruz. Burayı evimizden daha çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 oğlum var gerekirse 4’ü de vatana kurban olsun”
Oğlu şehit olduktan sonra, imam olan amcasının köydeki diğer cami küçük olduğu için köye yetmediğini söylemesiyle cami yaptırmaya karar verdiklerini ifade eden anne Yeter Cücük ise “Allah destek çıkan herkesten razı olsun. Onun kendi parasını da cami inşaatında kullandık. Biz de paramızı koyduk. Mallarımızı arazilerimizi sattık. Cami yaptırdık. Ona olan hasretimi gidermek için fotoğraflarını öpüyorum. Bir tane çorabı var. Onu hala saklıyorum. Bazen rüyamda onu görüyorum. Bana ‘Hani ağlamayacaktın anne’ diyor. Abileri de rüyalarında görmüş onu ‘Anam ağlamasın’ demiş. Ondan sonra çok ağlamadım. Mezarına gelip giderim. Ne yapalım. Vatan sağ olsun. Bir oğlum subay diğer oğlum da bekçi oldu. Fotoğraflarına sürekli bakıyorum. Cüzdanımda, döşümde sürekli tutarım. 4 oğlum var gerekirse 4’ü de vatana kurban olsun” diye konuştu.

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