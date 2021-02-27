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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin gözü kulağı 1 Mart’ta

İHA

Öğrencilerin gözü kulağı 1 Mart’ta

Korona virüs tebdilleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimde öğrencileri heyecanlandırılan açıklama Gaziantep Valiliği tarafından yapıldı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Mart itibarıyla korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir sürece girileceğini ve bu süreçte eğitim öğretim kurumlarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınacak kararlar doğrultusunda yeni adımlar atılacağını belirtildi. 1 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, kararların açıklanması ile uygulamanın 2 Mart Salı günü başlanacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile tedbir seviyelerinin kararlaştırılması beklendiği ifade edilen açıklamanın devamında, “Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli Genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak Kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmişti. Kabine Toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle, 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak’tan beri uygulanan, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" denildi.

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