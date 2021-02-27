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İhracatçıların eğitimi Mart ayında da devam ediyor İhracatçılar Eğitimlerle Ülke Çapında Daha Fazla İnsana Ulaşmayı Amaçlıyor

İHA

İhracatçıların eğitimi Mart ayında da devam ediyor İhracatçılar Eğitimlerle Ülke Çapında Daha Fazla İnsana Ulaşmayı Amaçlıyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mart ayı online eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kilec, "Dış ticaret ve ihracat başta olmak üzere birçok farklı alanda gerçekleştirdiğimiz eğitimler aracılığıyla sadece bölgemizde değil, ülke çapında daha fazla insana ulaşmak temel amacımız" ifadelerini kullandı.
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bir önceki ay düzenlenen eğitim programlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Şubat ayında düzenlediğimiz 9 webinarımıza toplam 4.721 kişi katıldı. Yoğun talep gören eğitimlerimizin çoğunu YouTube kanalında da paylaşıyoruz. Düzenlediğimiz klasik eğitimlerimizin yanında ihracatçımızı direkt ilgilendiren önemli konuları da gündeme alıyoruz. 24 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz ‘Avrupa Yeşil Düzeni’ne yönelik eğitimde de bölge ihracatçılarımıza çok önemli bilgiler aktardık. Belli bir ihtiyaca yönelik ve doğru tekniklerle hazırlanmış eğitimler, yüz yüze veya dijital ortam fark etmeksizin insanların ilgisini çekiyor. İhracatçımızı doğrudan veya dolaylı biçimde ilgilendiren her türlü konuda, uzman kişileri ağırlayarak eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimize duyulan ilgi bizleri hem mutlu ediyor hem de eğitimlerimizi daha da geliştirmemiz yolunda teşvik ediyor" şeklinde konuştu.
Eğitimlerin tamamı ücretsiz ve sertifikalı
Yeni dönem eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci; “Birliklerimiz Mart ayında 7 webinar gerçekleştirmeyi planlıyor. Tamamı ücretsiz olan online eğitimlerimiz arasında; ‘Kendinin En Üst Versiyonunu Dizayn Et’, ‘İş Dünyası İçin Hukuk’, ‘İşletmelerde 8 Büyük İsraf Analizi’, ‘Satış Kapama’, ‘Performans Yönetimi ve Kazandıran Geri Bildirim’, ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’ ve ‘Müşteri Şikayet Yönetimi’ konu başlıkları yer alıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Bu noktada katılımcılarımıza eğitim bitiminde sunduğumuz değerlendirme anketlerini de hatırlatmak isterim. Katılımcılarımız tarafından doldurulan ve oldukça önem verdiğimiz değerlendirme anketleri, ilerleyen süreçte eğitimlerimizi şekillendirmede bizlere yol gösterici oluyor.” diye konuştu.
ETicaret & Eİhracat uzmanları yetişiyor
İhracatta dijital dönüşüm ve eticaret trendine ilişkin olarak GAİB’in periyodik biçimde düzenlediği, her biri 150 saat süren “ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri” de tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayında başlayan 10. dönem ETicaret & Eİhracat Eğitimi’nin Mart ayı içinde tamamlanması planlanırken, çalışanlara yönelik olarak mesai saatleri dışında hazırlanan akşam programının da Mart ayı içinde yeni mezunlarını vermesi bekleniyor. 15 Mart’ta başlayıp 28 gün boyunca sürecek “Yeni Nesil Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi” de bu ayın dikkat çeken uzun soluklu eğitimleri arasında. Gerçekleştirdikleri dış ticaret eğitimlerinin önemine değinen GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Biliyorsunuz, Birliklerimiz üye firmalarımızın nitelikli istihdam ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli olarak online ‘Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı’ düzenliyor. Uzun soluklu sertifikalı eğitimlerimiz ile sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Devamındaki süreçte ise bu mezunlarımızı planlı bir şekilde sektöre kazandırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu amaç doğrultusunda, dış ticaret alanında yer alan firmalara yönelik olarak ‘Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu’ oluşturduk. Havuzumuzda şu anda, eğitimin sonunda yapılan değerlendirme sınavını başarıyla geçerek bizimle CV’sini paylaşan 45 mezun var. Dış Ticaret biriminde çalıştırmak amacıyla personel ihtiyacı bulunan üye firmalarımız, https://www.gaib.org.tr/tr/f/75.html linkinde yer alan formu doldurmaları halinde mezunlarımızın özgeçmişlerine Birliklerimiz aracılığıyla ulaşabiliyor. Bu yolla tam 42 dış ticaret uzmanımız üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışmaya başladı. Buna ek olarak hâlihazırda firmalarımızın ilgili bölümünde çalışmakta olan 30 mezunumuz da sektördeki uzmanlıklarını derinleştirmiş oldu. Eğitimlerimiz yoluyla her geçen gün daha fazla nitelikli personel yetiştirmek ve daha fazla insana istihdam sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sertifikalara dijital ortamdan ulaşılabiliyor
Son olarak eğitim sonrası katılımcılar için hazırladıkları sertifikalara değinen Kileci, “Kısa ve uzun soluklu olmak üzere çok sayıda eğitim düzenliyoruz. Eğitimlerimizi organize etmek kadar, eğitim sonrasında sertifikaların dağıtım sürecini planlamak da oldukça önemli. Sertifikasyon kısmını dijital sisteme aktararak katılımcılarımızın eğitim sertifikalarına ulaşmasını kolaylaştırdık. Daha önce yaptığımız açıklamada, 2021 yılında oluşturulan sertifika ve katılım belgelerine web sitemiz üzerinden ulaşılabileceğini duyurmuştuk. Katılımcılarımız artık geriye dönük biçimde 2020 yılına ait belgelerini de dijital ortamda temin edebilecekler" diye konuştu.
Gençlerin İhracat Ordusuna Katılması Çok Kolay
GAİB koordinasyonunda düzenlenen Mart ayı eğitimleri 2 Mart 2021 Salı günü başlıyor. Katılmak veya daha detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/mart2021egitimtakvimi205.html linki üzerinden eğitim takvimine ulaşıp kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki ise ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Katılmak için herkesin başvurabileceği online seminerlerimiz hakkında öneri veya değerlendirmelerde bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek değerlendirme anketini doldurabilecek ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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