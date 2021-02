2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak

Gaziantep Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 2021 yılının Araban için değişim yılı olacağını söyledi.

İlçe halkının verdiği emaneti en iyi şekilde ilk günkü heyecanla koruyacağını belirten Doğru, “Araban’ın değişimi için hazırladığımız projelerimizi hayata geçirmek için önümüze bakıp çalışacağız. Sayın Bakanlarımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekillerimizin destekleriyle 2021 yılını Araban’ımızın değişim yılı yapmak için çalışacağız” dedi.

Projelerimizle Araban’ı yaşanılabilir bir kent haline getirerek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Doğru, “Kalpler ve gönüller kazanmanın her şeyden üstün olduğuna inandık. Her vesile ile bir ve beraber olmanın en büyük güç olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Siz değerli hemşerilerimizle gönül bağımızı hiç koparmadık. Temel belediyecilik yatırımlarında daha önce görülmemiş bir performans ortaya koyarken, hep birlikte Araban’ımızın yıllarca ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler üretmek için çalışıyoruz. Diğer yandan sosyal belediyecilik uygulamalarında; kültürsanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde vereceğimiz desteklerle Araban’ımıza vizyon kazandıran adımları kararlılıkla attık ve atmaya da devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Örnek alınan bir belediye olacaklarını kaydeden Doğru, “2023 yılına kadar hayata geçireceğimiz projelerimizle geleceğimiz noktada, bölgede takip edilen, bilinen ve örnek alınan bir belediye olmakla iftihar edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.