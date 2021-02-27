Gaziantep'te yetenek avı 33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Mizyal Sanat Galeri iş birliğinde gölgede kalan yetenekleri gün yüzüne çıkartmak, sanatsal faaliyetleri güçlendirmek amacıyla “33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması” düzenlenecek.

Yeni nesli sanatsal faaliyetlerle buluşturmak, sanatın olanaklarını kullanarak çocukların ve gençlerin mutluluğunu artırmak ve uluslararası kültürel dostlukları güçlendirmek adına çeşitli etkinliklerle Gazi şehirlileri buluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mizyal Sanat Galeri iş birliğinde, 33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması” organize edecek. Resimler 15 Mart 2021 tarihinden önce Mizyal Galeri Sanat, Ali Çavuş Şener Cad. No:18 Şahinbey/Gaziantep 27010/8 Türkiye adresine gönderilecek. Yarışmanın konusu, doğa, yaşam, kültür, toplum ve öz değerler olacak. Resim tekniği olarak ise karakalem, pastel, suluboya, yağlıboya, mozaik, linolyum baskı gibi yöntemler kullanılabilecek. Resim boyutları paspartusuz 25 ila 35 cm boyutlarını kapsayacak. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyenler resminin arkasına okunaklı bir şekilde adını ve soyadını, yaşını, cinsiyetini, açık adresini, okulunu ve öğretmenin adını yazacak.

Yarışmada dereceye giren çocukların ödül kategorilerini; Esas Ödüller, Yaş Sınırı Ödülleri ve Özel Ödüller, altın, gümüş, bronz ve katılım belgesi oluşturacak. Bunun yanı sıra ödüle layık görülen resimler katalogda yer alacak. Ödülü kazanan kişilere organizatörler aracılığıyla bilgi verilecek. Yarışmanın sonuçları ise www.gaziantep.bel.tr ve www.mizyalart.com adresinden yayınlanacak.

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