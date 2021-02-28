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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe

İHA

Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe

Gaziantep’te çölyak hastaları için glütensiz ürünler üreten Glutensiz Bir Başka Kafe, 300 ürün çeşidiyle çölyak hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında açılan ve glütensiz ürünler üreterek, çölyak hastalarına hizmet veren kafe 300 ürün çeşidiyle çölyak hastalarını hiçbir üründen mahrum bırakmıyor. Kimi çölyak hastası yıllar sonra çiğ köfte yerken, kimi çocuklar ilk doğum günü pastasını kafe sayesinde glütensiz bir şekilde yiyebiliyor. Günlük 300 ila 400 adet arasında ekmek üretiminin yapıldığı kafede çölyak hastaları online olarak internet üzerinden sipariş vererek istedikleri ürünleri yaptırabiliyor. Kafede ayrıca korumalı işyeri kanuna göre zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin istihdamı yapılıyor.
“Günlük üretim yapıyoruz”
Glütensiz ürünler üretmenin glütenli ürünlere göre daha zor olduğunu ifade eden Glutensiz Bir Başka Kafe mutfak şefi Duran Özkan, “ Günlük üretim yapıyoruz. Tesisimizde günlük olarak hamburger, baget, sandviç ve tost tarzı ekmeklerimiz çıkıyor. Günlük ortalama olarak 300 ile 400 adet günlük ekmek üretiyoruz. İsteğe göre siparişte alabiliyoruz. Yaş pasta, ekler, tatlılar, kurabiyeler gibi bu tarz ürünlerin tamamı glütensiz olarak üretiliyor. Diğer unlara göre glütensiz unun yapımı biraz daha zor. Hem yoğurma aşamasında hem de normal üretim sırasında biraz daha koyu ve cıvık oluyor” dedi.
“ Türkiye’de ilk defa biz başardık”
Türkiye’de yerel yönetimler içerisinde glütensiz üretim yapan ilk kafe olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, “ Çölyak hastalarının bağırsak sistemlerinde glüteni sindirecek türden enzimi bulunmaması nedeniyle bunların kesinlikle çölyak hastalarının glütensiz beslenmesi gerekmektedir. Tedavide tek şansları budur. Gaziantep’te bir araştırma yaptığımızda ilimizde yaklaşık 2 bin kişide glüten enteropatisi dediğimiz çölyak hastalığının olduğunu tespit ettik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumalı işyeri kanuna göre yapılan bir proje kapsamında bu kafemizde zihinsel engelli bireylerin de servis elemanı olarak çalıştığı bir mekan en uygunuydu biz bunu başardık. Türkiye’de ilk defa bunu başardık” ifadelerini kullandı.
Hastane hastane gezerek çölyak hastalarına ulaşmaya çalışıyorlar
Çölyak hastalarına ulaşmak için çölyak hastalarının gittiği doktorlara ulaşarak hizmetlerinden bahseden Tolay, “İnsanlar, kısıtlamalardan dolayı evlerinde oturuyorlar. Evlerinde gıda tüketimleri veya evde ürettikleri gıdalarla ilgili mutfak çalışmaları biraz artmış durumda. Bizde bu konuda ne yapabiliriz dedik ve glütensiz beslenmesi gerekenlere unlu mamuller üretirken kullanacakları merdaneden hediye ettik. Kahraman sağlık çalışanlarımızı da unutmayalım diye özellikle çölyak hastalarının gittiği, tedavi olduğu veya teşhislerinin konulduğu ilimizdeki yaklaşık 200 kişi olan çocuk doktorları, dahiliye uzmanları ve gastroenterologlarımıza kafemizi tanıtmak için ziyaretlerde bulunduk. Yaptığımız ziyaretlerle hekim arkadaşlarımıza glütensiz ürünlerimizden ikram ettik ve kendilerine gelen çölyak hastalarının böyle bir hizmetten haberdar edilmesini ve faydalanabilmesi için kafemize yönlendirilmesini istedik” diye konuştu.

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