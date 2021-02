Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Attığımız gollerde ne VAR”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve hakemler tarafından iki gollerinin haksız yere iptal edildiğini belirterek, "Attığımız gollerde ne VAR" dedi. Büyükekşi, Salı günü oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak şanssızlıklarına son vereceklerini de vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin kulüp internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor karşılaşmasında galibiyeti hak eden taraf olmalarına karşın şanssızlıklar yüzünden iki puan kaçırdıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, gösterilen mücadeleden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Büyükekşi, Konyaspor maçında hakemlerin iki tane bariz gollerini iptal ettiğini söyleyerek verilen kararlara tepki gösterdi.



“Attığımız gollerde ne VAR"

Karşılaşmada iki gollerinin iptal edildiğini ve bu düdüklerin üst sırada yer alan takımların maçlarında çalınmayacağına inandığını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Maçın hemen başında Dicko’nun golüyle skoru 10’a getirdik. Maçın hakemi de gol kararını verdi ancak çok tartışılacak şekilde VAR kararıyla gol iptal edildi. Bununla birlikte maçın ikinci yarısında Papy’nin kafa golündeki faul kararı Türkiye’de kaç takıma verilebilirdi? Bunu gerçekten merak ediyorum, bu kadar ucuz faul kararı verilir mi? Sormak istiyoruz Papy’nin kaydettiği golde ne VAR? Rakibimizin de maç sonunda hakem hakkında açıklamaları oldu, elbette onlara da saygı duyuyoruz. Her maç öncesi hakem hatalarının konuşulmadığı bir maç olsun diye temennilerde bulunsak da, bu talihsizlikler ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana ayrıcalık değil, eşitlik istediğimizi belirttik. Ama ne yazık ki hakem hataları canımızı yakmaya devam ediyor. Umarım ligin geri kalan kısmında bu tarz senaryolarla karşılaşmayız” dedi.



“Konyaspor karşısında galibiyeti hak etmiştik"

Konyaspor maçında takımın göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Konyaspor karşılaşmasının önemini biliyorduk ve üç puan parolasıyla hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten futbolcularımız sahada üzerlerine düşeni yaptılar. Skor anlamındaki şanssızlıklarımızı bir türlü yenemiyoruz. Maç boyunca oyunun tek hakimi olmamıza rağmen, gerek verilmeyen gollerimiz, gerekse direkten dönen şutumuzla yine galibiyeti kaçırdık. Ancak gösterilen bu performans devam ettiği sürece puan kazanmaya devam edeceğiz. Konya karşısında belki bu şanssızlığımızı yenemedik ama uzun vade de bunu tersine çevirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi de maçtan sonra tebrik ettim. Elbette onlar da bizler gibi böylesine mücadelenin ardından iki puan kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duydular. Karşılaşmayı izleyen her taraftarımız da galibiyeti ne kadar istediğimizi görmüşlerdir. Son dakikalarda defans oyuncularımızla bile gol aradık. Son saniyede yakaladığımız pozisyonda üç futbolcumuzdan birisi o topa dokunabilse bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak tekrar belirtmek isterim ki gösterilen hırs ve mücadele bizleri memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.



“Gençlerbirliği maçında şanssızlığımız da yenmek istiyoruz"

Son haftalardaki şanssızlıklarını geride bırakmak istedikleri ve ligin 28. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını vurgulayan Büyükekşi, “Özellikle Trabzonspor maçıyla başlayan ardından da Antalya ve Konyaspor karşılaşmalarında devam eden bir şanssızlığımız var. Covid19 vakaları, sakatlıklar, hakem hataları bizleri gerçekten etkiledi. Oynadığımız son üç karşılaşmada da galibiyeti hak eden takım olmamıza rağmen iki puan toplayabildik. Salı günü konuk edeceğimiz Gençlerbirliği ligde kalma savaşı veriyor ve onlar için de bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Ancak bizim de üst sıralardaki hedefimizi sürdürebilmek adına galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya devam ettikleri sürece bizim bu ligde çekineceğimiz hiçbir takım bulunmuyor. İnşallah Gençlerbirliği karşılaşmasında hem şanssızlıklarımızı hem de rakibimizi yenmeyi başarırız. Taraftarlarımızın da beklediği o galibiyeti onlara bir an önce armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

