Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Attığımız gollerde ne VAR”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Attığımız gollerde ne VAR”

İHA

Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Attığımız gollerde ne VAR”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve hakemler tarafından iki gollerinin haksız yere iptal edildiğini belirterek, "Attığımız gollerde ne VAR" dedi. Büyükekşi, Salı günü oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak şanssızlıklarına son vereceklerini de vurguladı.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin kulüp internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Konyaspor karşılaşmasında galibiyeti hak eden taraf olmalarına karşın şanssızlıklar yüzünden iki puan kaçırdıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, gösterilen mücadeleden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Büyükekşi, Konyaspor maçında hakemlerin iki tane bariz gollerini iptal ettiğini söyleyerek verilen kararlara tepki gösterdi.

“Attığımız gollerde ne VAR"
Karşılaşmada iki gollerinin iptal edildiğini ve bu düdüklerin üst sırada yer alan takımların maçlarında çalınmayacağına inandığını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Maçın hemen başında Dicko’nun golüyle skoru 10’a getirdik. Maçın hakemi de gol kararını verdi ancak çok tartışılacak şekilde VAR kararıyla gol iptal edildi. Bununla birlikte maçın ikinci yarısında Papy’nin kafa golündeki faul kararı Türkiye’de kaç takıma verilebilirdi? Bunu gerçekten merak ediyorum, bu kadar ucuz faul kararı verilir mi? Sormak istiyoruz Papy’nin kaydettiği golde ne VAR? Rakibimizin de maç sonunda hakem hakkında açıklamaları oldu, elbette onlara da saygı duyuyoruz. Her maç öncesi hakem hatalarının konuşulmadığı bir maç olsun diye temennilerde bulunsak da, bu talihsizlikler ne yazık ki sürmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana ayrıcalık değil, eşitlik istediğimizi belirttik. Ama ne yazık ki hakem hataları canımızı yakmaya devam ediyor. Umarım ligin geri kalan kısmında bu tarz senaryolarla karşılaşmayız” dedi.

“Konyaspor karşısında galibiyeti hak etmiştik"
Konyaspor maçında takımın göstermiş olduğu performanstan memnun olduklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Konyaspor karşılaşmasının önemini biliyorduk ve üç puan parolasıyla hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Gerçekten futbolcularımız sahada üzerlerine düşeni yaptılar. Skor anlamındaki şanssızlıklarımızı bir türlü yenemiyoruz. Maç boyunca oyunun tek hakimi olmamıza rağmen, gerek verilmeyen gollerimiz, gerekse direkten dönen şutumuzla yine galibiyeti kaçırdık. Ancak gösterilen bu performans devam ettiği sürece puan kazanmaya devam edeceğiz. Konya karşısında belki bu şanssızlığımızı yenemedik ama uzun vade de bunu tersine çevirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi de maçtan sonra tebrik ettim. Elbette onlar da bizler gibi böylesine mücadelenin ardından iki puan kaybetmekten dolayı büyük üzüntü duydular. Karşılaşmayı izleyen her taraftarımız da galibiyeti ne kadar istediğimizi görmüşlerdir. Son dakikalarda defans oyuncularımızla bile gol aradık. Son saniyede yakaladığımız pozisyonda üç futbolcumuzdan birisi o topa dokunabilse bugün bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ancak tekrar belirtmek isterim ki gösterilen hırs ve mücadele bizleri memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Gençlerbirliği maçında şanssızlığımız da yenmek istiyoruz"
Son haftalardaki şanssızlıklarını geride bırakmak istedikleri ve ligin 28. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklandıklarını vurgulayan Büyükekşi, “Özellikle Trabzonspor maçıyla başlayan ardından da Antalya ve Konyaspor karşılaşmalarında devam eden bir şanssızlığımız var. Covid19 vakaları, sakatlıklar, hakem hataları bizleri gerçekten etkiledi. Oynadığımız son üç karşılaşmada da galibiyeti hak eden takım olmamıza rağmen iki puan toplayabildik. Salı günü konuk edeceğimiz Gençlerbirliği ligde kalma savaşı veriyor ve onlar için de bu karşılaşma büyük önem arz ediyor. Ancak bizim de üst sıralardaki hedefimizi sürdürebilmek adına galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya devam ettikleri sürece bizim bu ligde çekineceğimiz hiçbir takım bulunmuyor. İnşallah Gençlerbirliği karşılaşmasında hem şanssızlıklarımızı hem de rakibimizi yenmeyi başarırız. Taraftarlarımızın da beklediği o galibiyeti onlara bir an önce armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
YEREL HABERLER Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin ...
Gaziantep'te yetenek avı 33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yetenek avı 33. Uluslararası Çocuk Resim ...
2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
YEREL HABERLER 2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
Takla atan araçta yanarak öldü
YEREL HABERLER Takla atan araçta yanarak öldü
HKÜ’nün girişimci öğrencileri 5 günde macera oyunu geliştirdi
YEREL HABERLER HKÜ’nün girişimci öğrencileri 5 günde macera oyunu ...
Antep fıstığı, Siirt fıstığına oranla daha çok tercih ediliyor
YEREL HABERLER Antep fıstığı, Siirt fıstığına oranla daha çok tercih ...
Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden eski muhtar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te mutasyonlu virüsten dördüncü ölüm 12 ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerinin ailelerine ziyaret Nöbet tutan aileler ile Gara şehitlerinin aileleri teröre karşı kenetlendi Teröre katılım sıfırlandı, nöbet tutan ailelere katılım arttı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerinin ...
İhracatçıların eğitimi Mart ayında da devam ediyor İhracatçılar Eğitimlerle Ülke Çapında Daha Fazla İnsana Ulaşmayı Amaçlıyor
YEREL HABERLER İhracatçıların eğitimi Mart ayında da devam ...
Başörtüsü mağduru Hanife Demir, azmi ile herkese örnek oldu
YEREL HABERLER Başörtüsü mağduru Hanife Demir, azmi ile herkese ...
Öğrencilerin gözü kulağı 1 Mart’ta
YEREL HABERLER Öğrencilerin gözü kulağı 1 Mart’ta
Gaziantepli usta altın kaplama burma kadayıf yaptı
YEREL HABERLER Gaziantepli usta altın kaplama burma kadayıf yaptı
Gaziantep'te arazi kavgası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te arazi kavgası: 8 yaralı
Sarıçiçek, Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Sarıçiçek, Medical Park Gaziantep’te
SANKO Okulları'nda online söyleşi Eğitimci yazar Dr. Eriş, çocukta özyeterlilik gelişimini anlattı "Çocuğum mutlu olsun endişesiyle çocuğu hiçbir sıkıntıya sokmamak uzun vadede çocukları mutsuz yapıyor" "Hedefimiz bağlı ama bağımlı olmayan çocuklar yetiştirmek"
YEREL HABERLER SANKO Okulları'nda online söyleşi Eğitimci yazar Dr. ...
GTO ve GIZ Kobilere destek için hazır Acıoğlu: "Üyelerimiz için destek başvuruları devam ediyor" Vega: "Amacımız GTO ile yürüttüğümüz iş birliklerini çeşitlendirmek" Manas: "Yöneticilerin yapay zekâ olacağı bir gelecek bekliyor bizi"
YEREL HABERLER GTO ve GIZ Kobilere destek için hazır Acıoğlu: ...
Güneydoğu'da aşı vurulanların sayısı yarım milyona yaklaştı
YEREL HABERLER Güneydoğu'da aşı vurulanların sayısı yarım milyona ...
Şahinbey'de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de okullar yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat
YEREL HABERLER Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat
Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu
YEREL HABERLER Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu
Milli yüzücülere Edirne'de başarılı karne Uluslararası yarışta madalya yağmuru
YEREL HABERLER Milli yüzücülere Edirne'de başarılı ...
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak içki operasyonu