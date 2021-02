Şahinbey Belediyesinin eğitime desteği sürüyor

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey İlçesinde yapılacak olan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu protokolü Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Ökkeş Eruslu arasında imzalandı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokol imza törenine, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ile hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu katıldı.

“İlimize hayırlı olsun”

Eruslu ailesinin hayır hasenat konularında önde giden ailelerden biri olduğunu dile getiren Vali Davut Gül, “Hayırseverimiz Ökkeş Eruslu hem hayır işlerine önderlik ediyor, hem organizasyonlarda görev alıyor hem de kendisi maddi olarak katkıda bulunuyor. 70 kişilik Hafızlık Kur’an Kursu’nun İlimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Alper Çiftçi ile Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Hafızlık Kur’an Kursu’nun Gaziantep’e hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Buralarda vatanını milletini seven gençler yetişecektir”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep ve Şahinbey’de böyle müesseselerin çoğalmasının gençlerin vatanını, milletini seven gençler olarak yetişmesi noktasında büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Yapılacak olan Hafızlık Kur’an Kursu’nun Gaziantep’imize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Eruslu ailesi daha öncede Gaziantep’imize okul, cami ve Kur’an kursları gibi önemli eserler kazandırmışlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Bu proje ile bu eserlere bir yenisi daha eklenecek. İlimizde ve ilçemizde bu tür müesseselerin çoğalması gençlerimizin vatanını milletini seven bir nesil olarak yetişmesi noktasında büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eruslu ailesi şehrimize önemli eserler kazandırdı

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise hayırsever iş adamı Ökkeş Eruslu’nun geçmişte de Gaziantep'e önemli eserler kazandırdığını belirterek, “Hafızlık Kur’an Kursu yapılacak yerin hemen yanında hem İmam Hatip hem de Cami var. Kurs da bunların arasında olacak. Burada hafızlık yapan yavrularımız İmam Hatip’e gitme imkânı bulacak ve yanındaki camide de uygulama yapma imkânı bulacak. Gaziantep üreten gelişen bir şehir olmanın yanında paylaşan bir şehir. Kazandığını insana, eğitime, hayra yatırım olarak döndüren bir şehir. Bu çalışmada arazi desteği sunan ve diğer desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hayırlı uğurlu olsun”

Hayırseverler Ökkeş Eruslu ve Kahraman Eruslu da “Cenabı Hak kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı kılsın. Allah’ın rızasına uygun hayırlar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah sayılarını arttırsın” diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Şahinbey İlçesi Kahvelipınar Mahallesinde 70 kişi kapasiteli olarak yaptırılacak Hafızlık Kur’an Kursu için imzalar atıldı. Kur'an Kursunun isminin ise Ökkeş Eruslu Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.