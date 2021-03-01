PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı

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Gaziantep’te, jandarmanın yol kontrolünde yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKKKCK)’ suçundan aranan M.K., jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan terör örgütü üyesi jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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